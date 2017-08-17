Sanalda ‘onay’ karmaşasına erteleme

Banka
cılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu'nun
(BDDK
) kredi kartlarıyla sanal alışveriş
e onay
zorunluluğu getiren
ve e-ticaret sitelerinin
büyük tepkisini çeken
kararda geri adım geldi. Bugün
yürürlüğe girmesi beklenen
düzenlemeyle internet
alışverişinde
yaşanacak dolandırıcılık
vakalarının önüne geçilmesi
amacıyla kart hamiline onay
zorunluluğu getiriliyordu.
31 ARALIK'A UZATILDI
Hem e-ticaret sitelerinin
hem de bankaların tepkisiyle
karşılaşan düzenlemeyle
ilgili beklenen açıklamayı
dün BDDK Başkanı
Mehmet Ali Akben yaptı.
Akben, "E-ticarette herhangi
bir yavaşlamaya
sebebiyet vermemek
için hem bankalarımızın
görüşlerini hem de gelen
talepleri dikkate alarak
bu süreyi 31 Aralık
2017'ye kadar uzattık"
açıklaması geldi.
Süre uzatımıyla
özellikle e-ticaret
siteleri rahat bir nefes
aldı. Çünkü kararın özellikle
17 Ağustos'tan önce yapılan
alışverişlerde bir karmaşaya
yol açması bekleniyordu.
Uluslararası vergi, denetim ve
danışmanlık firması KPMG
Türkiye'nin şirket ortağı
Avukat Onur Küçük, uygulamadan
önce yapılan alışverişlerin
de bu karardan olumsuz
etkileneceği uyarısında bulundu.
Denizbank Dijital Kuşak
Bankacılığı Grubu Genel
Müdür Yardımcısı Murat
Çelik ise daha önce internetten
kartla yapılan bir taksitlendirmenin
ya da otomatik
ödemenin uygulamadan etkilenmeyeceğini
belirtti.
KART KULLANICILARININ YÜZDE 40'I ONAY VERMEDİ
Düzenlemeyle kredi/banka kartlarının internetten alışverişe açılması için tüketicinin bankalara SMS, cep banka, internet ya da müşteri hizmetlerinden ulaşıp sözlü ya da yazılı olarak onay vermeleri gerekiyordu. Bunu yaptırmayanlar kartlarıyla internetten alışveriş yapamayacaktı. E-ticaret kullanıcılarının yüzde 40'ı düzenlemeye onay vermemişti. Türkiye'de yaklaşık 176 milyon banka kartı ile kredi kartı bulunuyor.
2016'da internet üzerinden yapılan alışverişin tutarı 68.5 milyara ulaştı.