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Sanalda ‘onay’ karmaşasına erteleme

PINAR ÇELİK NACAR

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017
Sanalda ‘onay’ karmaşasına erteleme

te bugün başlaması beklenen onay zorunluluğu 31 Aralık'a ertelendi. Başkanı Akben, "E-ticarette yavaşlamaya sebebiyet vermemek için bu kararı aldık" dedi

cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun () kredi kartlarıyla e onay zorunluluğu getiren ve e-ticaret sitelerinin büyük tepkisini çeken kararda geri adım geldi. Bugün yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle alışverişinde yaşanacak dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi amacıyla kart hamiline onay zorunluluğu getiriliyordu.

31 ARALIK'A UZATILDI
Hem e-ticaret sitelerinin hem de bankaların tepkisiyle karşılaşan düzenlemeyle ilgili beklenen açıklamayı dün BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yaptı. Akben, "E-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen talepleri dikkate alarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık" açıklaması geldi. Süre uzatımıyla özellikle e-ticaret siteleri rahat bir nefes aldı. Çünkü kararın özellikle 17 Ağustos'tan önce yapılan alışverişlerde bir karmaşaya yol açması bekleniyordu. Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG Türkiye'nin şirket ortağı Avukat Onur Küçük, uygulamadan önce yapılan alışverişlerin de bu karardan olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu. Denizbank Dijital Kuşak Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelik ise daha önce internetten kartla yapılan bir taksitlendirmenin ya da otomatik ödemenin uygulamadan etkilenmeyeceğini belirtti.

KART KULLANICILARININ YÜZDE 40'I ONAY VERMEDİ
Düzenlemeyle kredi/banka kartlarının internetten alışverişe açılması için tüketicinin bankalara SMS, cep banka, internet ya da müşteri hizmetlerinden ulaşıp sözlü ya da yazılı olarak onay vermeleri gerekiyordu. Bunu yaptırmayanlar kartlarıyla internetten alışveriş yapamayacaktı. E-ticaret kullanıcılarının yüzde 40'ı düzenlemeye onay vermemişti. Türkiye'de yaklaşık 176 milyon banka kartı ile kredi kartı bulunuyor.

2016'da internet üzerinden yapılan alışverişin tutarı 68.5 milyara ulaştı.
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Sanalda ‘onay’ karmaşasına erteleme
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