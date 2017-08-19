Alman devi Türkiye’de laboratuvar kuruyor

Almanya
'daki
siyasetçilerin Türkiye
aleyhtarı kampanyaları
yatırımcılar nezdinde
işe yaramıyor. Almanya
Başbakanı Angela
Merkel'in, "Türkiye'nin
Gümrük Birliği anlaşması
güncellenmesin" açıklamasının
mürekkebi kurumadan bir
Alman firması daha Türkiye'ye
yatırım yapacağını açıkladı. 138
ülkede faaliyet gösteren Alman
sağlık devi Synlab, İstanbul'da
kuracağı ileri teknoloji
laboratuvar kompleksiyle
Türkiye'yi üs yapacak.
10 MİLYON TL YATIRIM
Synlab Türkiye temsilcisi İlker Kütükoğlu, şirketin Ortadoğu, Afrika ve Doğu Balkan ülkeleri için kompleks bir laboratuvar açmayı planladığını, buna yer aradıklarını hatırlatarak, "Devletin teşvikleri sayesinde yatırımı İstanbul'da yapmaya karar verdik. Uygun fiyatlar nedeniyle İtalya, İspanya hatta Almanya'nın testlerini bile yapabiliriz. Yaklaşık 10 milyon TL'lik bir yatırım yapılacak" dedi. Tüm Avrupa'da çocuk metabolizma hastalık testlerinin sadece Almanya'da yapıldığını belirten Kütükoğlu, "Yoğunluk sebebiyle sonuç alma süresi uzuyor. Bunun dışında Türkiye'de yapılmayan ve Almanya'ya gönderilen çok sayıda test de İstanbul'da yapılacak" diye konuştu.
BEŞİNCİ BÖLGE TEŞVİKLERİ
Ekonomi Bakanlığı
laboratuvar
yatırımı yapan
şirketlerin
beşinci bölge
desteklerinden
yararlanmasının
önünü açmıştı.
Bu alanda
yatırım
yapacak
yatırımcıya
yatırım katkı
oranı yüzde
40 olmak
üzere indirimli
kurumlar
vergisi
uygulanıyor.
7 yıl
süreyle sigorta
primi işveren
hissesi desteği
veriliyor.
Faiz desteği
ile gümrük
vergi ve KDV
istisnası
sağlanıyor.