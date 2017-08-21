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Son dakika: Memur-Sen zam kararını açıkladı!
Son dakika:
Memur
-Sen
zam
kararını açıkladı!
Giriş Tarihi: 21.8.2017
17:12
Memur
-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memurun
zam
oranı için verdiği son teklifine ilişkin sendika olarak verdikleri kararı açıkladı
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CROPY
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