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Son dakika: -Sen kararını açıkladı!

Giriş Tarihi: 21.8.2017 17:12

-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memurun oranı için verdiği son teklifine ilişkin sendika olarak verdikleri kararı açıkladı

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Son dakika: Memur-Sen zam kararını açıkladı!
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