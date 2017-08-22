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Memur maaş mında anlaşma

Giriş Tarihi: 22.8.2017 02:02 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 02:17
Memur maaş zammında anlaşma

2018'de memur oranı yüzde 4 + yüzde 3,5 ve 2019'da yüzde 4 + yüzde 5 olacak.

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Memur maaş zammında anlaşma
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