İşte ette kazan kazan formülü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın hem üreticiyi hem sanayiciyi hem de vatandaşı mutlu edecek formülünün detayları ortaya çıkmaya başladı. Bakan'ın bahsettiği formüle göre Et ve Süt Kurumu (ESK) yeniden denetleme görevine dönecek. Kriz anlarında ise piyasaya müdahale etme yetkisini kullanacak. Özel sektör e verilen ithalat izni karşılığında üretici ve sanayiciden hayvan ve et üretimlerini artırmaları istenecek. Bunun için de bir kota belirlenecek. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, "Bakanla iki kez görüştük. ESK'nın yeniden denetleme görevine dönmesi, ithalat ve satış işini özel sektörün yapması gerektiğini ilettik. Kendisi bize özel sektörün yetkilerini artırmak için çalıştıklarını söyledi" ifadelerini kullandı. Özel sektöre ABD'den canlı hayvan ithalatı izninin arkasında da bunun yattığını aktaran Yücesan, "Bakanımız dengeleri bozmamak için özel sektöre Avrupa izni verilemediğini söyledi. Bir süre sonra Avrupa'dan da ithalata vize alacağız" dedi.Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç da, et fiyatlarını ucuzlatmak için ithalat ve satış yetkisi verilen ESK'nın beklenen verimi sağlayamadığını, bu yüzden de ESK mağazalarının yavaş yavaş kapatıldığını söyledi. Tunç, "ESK mağazalarının önünde kuyruklar oluşuyor, et yetişmediği için insanlar bu mağazalardan eli boş dönüyor. Bu görüntü hoş değil. Biz ESK'ya karşı değiliz ama devletin asli görevi kurumları denetlemek olmalı. İşi bilen özel sektör" diye konuştu.ESK yeniden denetleme görevine getirilecek. Kriz durumlarında müdahale yetkisini kullanacak.İthalat yapan özel sektör firma ve sanayicilerine, yaptığı ithalat karşılığında üretimini de artırması istenecek.Verilen desteklerin etkinliği artırılacak. En çok tüketim ve ihracat hangi alanlardaysa hibe destekleri buna göre belirlenecek.Ette tekel tehlikesine vurgu yapan Bülent Tunç, "Eti kim satıyorsa satsın, denetleyen devlet olduktan sonra vatandaş mağdur olmaz" dedi.