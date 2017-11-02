Rekor üzerine rekor

Bu yılın ilk yarısında yüzde 5.1 büyüyen, üçüncü çeyrekte ise yüzde 9 büyümesi beklenen Türkiye
ekonomisi, her türlü saldırıya rağmen, şahlanışını sürdürüyor. ABD ile vize krizi, Kuzey Irak'ta gayrimeşru referandum, Türk bankalarına yönelik asılsız iddialarla kur eksenli kriz algısı operasyonu tutmazken, dün ekonomiden gelen dört haber adeta düşman çatlattı.
BORSA TARİHİ ZİRVEDE
ABD ile vize krizinin patlak vermesinin ardından 9 Ekim'de 99 bin 210 puana gerileyen Borsa İstanbul
(BİST) dün tarihi rekorunu yeniledi. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yabancı girişinin olduğu borsada endeks 113 bin 501 puanla tarihi zirveye çıktı. Endeks yüzde 2.6'lık artışla 113 bin 24 puandan kapandı. İşlem hacminde de rekor kırıldı. 9 Ekim'den bu yanaki artış yüzde 15'e ulaştı. Şirketlerin değeri de 80 milyar TL arttı. BİST, dün dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu.
İHRACATTA EKİM REKORU
Türkiye İhracat
çılar Meclisi'nin (TİM) Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla düzenlediği İhracat Haftası'nda ekim ayı ihracat verileri açıklandı. İhracat yüzde 15.6 artarak 13.5 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatı olurken, artış oranı da son 10 yılın en yükseğine ulaştı. Son bir yıllık ihracat da yüzde 10.7 artışla 154.2 milyar dolar oldu.
26 MİLYON KİŞİ GELDİ
Son iki yılda yapılan tüm algı operasyonlarına rağmen, turizm de canlandı. Ocak- Eylül aylarında turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.71 artışla 26 milyon 60 bin oldu. Rus turistlerin sayısı 9 ayda 4 milyonu aştı. Eylül ayındaki turizm rakamı 2016'ya göre yüzde 40 arttı. 9 ayın ortalaması da geçen yıla göre yüzde 28.7 daha yüksek.
İMALATTA KESİNTİSİZ BÜYÜME
Büyümenin öncü göstergelerinden imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) ekimde 52.8 olarak gerçekleşti. Bu rakam da imalat sektöründe büyümenin sekiz aydır kesintisiz sürdüğüne işaret etti. İmalatçıların üretim, satın alma faaliyetleri ekimde hız kazanırken ve sektörün istihdamı da arttı.