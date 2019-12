Andrey Tarkovski kimdir?

Andrey Arsenyeviç Tarkovski, 4 Nisan 1932 tarihinde Sovyetler Birliğinde Zavrazhye'de doğmuştur. Marina adında ablası vardır. Ünlü şair Arseniy Tarkovsky'nin oğludur.

Tarkovsky sinema eğitiminiMoskova'da Devlet Sinema Okulunda aldı. VGIK Sovyet Film Okulu'na girmeden önce müzik ve Arapça eğitimi aldı. Tarkovsky filmleri otobiyografik özellikleriyle büyük zenginlik içerirler. Bunda babasının şair olmasının ve 7 yaşından itibaren müzik eğitimi almasının önemi büyüktür.

1960 yılında Sinema Okulu için yaptığı diploma filmi aynı zamanda ilk filmi ve tamamen Sovyet topraklarında geçen tek filmidir. Tarkovsky'nin. Moskova'da çekilen filmin, harici mekanlarında bina imgelerinin ağır bastığı görülmektedir. Film, erkek bir müzisyen ile silindir şoförünün karşılaşma hikayesini anlatır. İşleyiş tarzı olarak duygusal görünen film, Tarkovsky'nin renkli olarak çektiği tek filmidir.

İlk konulu uzun filmine 'İvan'ın İhtirasları' adıyla başlayan yönetmen, filmi 1962 yılında 'İvan'ın Çocukluğu' ismiyle bitirmiştir. 'Andrei Tarkovsky' adını uluslararası arenada duyuran ilk film 'İvan'ın Çocukluğu'dur. Öksüz bir çocuğunİkinci Dünya Savaşı sırasında başından geçenleri anlatan film, Venedik Film Festivalinde, Altın Arslan Ödülünü başka bir filmle paylaştı.

1966'da 'Andrei Rublev'i çeken Tarkovsky, bu filmiyle komünist yönetimin tepkisini çekti. Filmin SSCB'de gösterimine, 1967 Cannes Film Festivali'nde ödül kazandıktan 1 yıl sonra izin verildi. Tarkovsky, 1972'de Stonislov Lem'in eserinden uyarlayarak çektiği ve kendi ifadesi ile bilim-düşlem olan 'Solaris'adlı filminde hayatın anlamını araştıran yolculuğuna çıktı. Bu film, ünlü yönetmenStanley Kubrick'in bilim kurgu filmi '2001 Uzay Yolu Macerası'na doğulu bir cevap olarak nitelendirilir. Tarkovsky diğer filmlerinde olduğu gibi bu filminde de şiirsel öğelere yer vermişti ve Solaris gezegeninin sonsuz koridorlarında, sonluluk - sonsuzluk, varlık - yokluk gibi insanın varoluşsal gayelerine ilişkin sorularına cevaplar arıyordu.

1982 yılında Venedik Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı.

Tarkovsky 1982'de, kendine has sinema anlayışının doruklarından biri olarak görülen 'Nostaljiya' filmini çekti. Son filmi 'Kurban'ı, 1986'da İsveç'te çekti. 'Kurban' teknolojik burjuva uygarlığına ve trajik dünya görüşüne yönelttiği destansı bir eleştiri niteliğindedir.

Andrey Tarkovski, evlilikleri :

1.evliliği: 1957 yılında Irma Raush ile evlendi. 1970 yılında boşandı. Arseniy Tarkovski (d.1962) bir oğlu var.

2.evliliği: 1970 yılında Larisa Tarkovskaya ile evlendi. Andrey Andreyeviç Tarkovski (d.1970), ve Aleksandr Tarkovsky adında iki oğlu var.



Andrey Tarkovski, 29 Aralık 1986 tarihinde Paris'de 54 yaşında akciğer kanseri nedeniyle ölmüştür.

Filmleri :

1986 - Kurban Offret - Sacrificatio

1983 - Nostalji - Nostalghia

1979 - İz Sürücü - Stalker

1975 - Ayna - Zerkalo

1972 - Solaris - Solyaris

1966 - Andrey Rublev - Andrei Rublyov

1962 - İvan'ın Çocukluğu - Ivanovo Detstvo

1960 - Yol Silindiri ve Keman - Katok i Skripka

1959 - Bugün Kimse İşten Çıkarılmayacak - Segodnya uvolneniya ne budet

1958 - Konsantre - Kontsentrat

1958 - Katiller - Ubijtsi

Belgesel

1983 - Tempo di viaggio- Zamanda Yolculuk



Kitapları :

Mühürlenmiş Zaman

Zaman Zaman İçinde

Hakkındaki kitaplar

Andrei Tarkovsky: A Photographic Chronicle of the Making of The Sacrifice, av Layla Alexander-Garrett, Cygnnet