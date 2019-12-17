Paylaşımı tartışma yarattı! Trende yer bulamayan Greta Thunberg'in birinci sınıf bileti olduğu ortaya çıktı

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'ün sosyal medya hesabında, "Almanya'da tıka basa dolu trenlerde seyahat ediyorum. Ve nihayet evime gidiyorum." notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Noel için memleketi İsveç'e dönen Greta'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn'dan manidar bir yanıt geldi.

Alman demir yolu devi Deutsche Bahn, Twitter'dan "Sevgili Greta biz demir yolu çalışanlarını iklim değişikliğine karşı mücadelede desteklediğin için teşekkürler. Geçtiğimiz cumartesi günü ICE 74 tipi trende seyahat etmenden memnuniyet duyduk. Yüzde 100 yeşil enerjiyle çalışıyor. Birinci sınıf kompartımanındaki koltuğunda ekibimiz tarafından ne kadar dostça ve uzmanca ilgilenildiğini de yazsaydın daha iyi olurdu." dedi.

TWITTER HESABI ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

Hürriyet'in haberine göre;Deutsche Bahn'ın Greta'yı yalanlayan açıklamasına 16 yaşındaki iklim aktivisti yine Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Greta, "Basel'den hareket eden treni kalkmak üzereyken yakaladım. Bu sebeple her iki trende de yerde oturduk. Göttingen'den sonra oturacak yer buldum. Sorun yok, sorun olduğunu da söylemedim. Tıka basa dolu trenler iyiye işaret çünkü bu durum tren seyahatine olan ilginin yüksek olduğu anlamına geliyor." yazdı.

Greta'nın bu yanıtı sosyal medya kullanıcılarını ikna etmeyi başaramadı. Çok sayıda kullanıcı 16 yaşındaki iklim aktivistini iki yüzlü olmakla suçladı.

Bazı kullanıcılar ise Greta Thunberg ve Deutsche Bahn arasındaki tweet atışmasının bir tür reklam çalışması olduğunu savundu. Bir kullanıcı ise yaşanan durumu 'birinci sınıf yalan' olarak tanımladı.

TIME dergisinin 2019 yılının kişisi seçtiği İsveçli iklim aktivisit Greta Thunberg, İsveç parlamentosu önünde başlattığı iklimle mücadele temalı eylemlerle dünya çapında büyük ün elde etmişti.