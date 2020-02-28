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Son dakika: Putin, güvenlik konseyini acil topladı

’de rejim güçlerinin Türk askerine yönelik saldırısının ardından Devlet Başkanı , Güvenlik Konseyi üyeleri ile acil toplantıya başladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.2.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 17:01 ABONE OL
Son dakika: Putin, güvenlik konseyini acil topladı

İDLİB'DE İZLENECEK YOL KONUSUNDA...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin Türk askerine yönelik saldırısının ardından kritik bir toplantı gerçekleştiriyor. Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentin Matvienko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Anton Viano, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ve Yabancı İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Naryşkin katıldı.

Kremlin'e yakın kaynaklar Putin'in konsey üyelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen telefon görüşmesi hakkında bilgi aktaracağını, Astana ve Soçi görüşmelerinin değerlendirileceğini ve İdlib'de izlenecek yol konusunda görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti. Toplantının ardından kamuoyuna detaylar hakkında bilgi aktarılması bekleniyor.

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Son dakika: Putin, güvenlik konseyini acil topladı
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