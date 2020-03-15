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Haberi: Dünya bu olayı konuşuyor! Çekirge istilasının ardından başladı!

Dünyanın konuştuğu çekirge istilasının ardından şimdi de başladı. Umman’dan gelen video sosyal medyada hızla yayılırken, karınca istilasının nedenleri de merak konusu oluyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde çekirge istilası Afrika’dan kuzeye doğru boy göstermiş ve sınırımıza kadar dayanmıştı. Normal şartlarda tek başına yaşayan bu hayvanların neden sürü halinde gezip her yeri yağmaladıkları da merak konusu olmuştu. Bugün Umman’dan gelen karınca istilası görüntüler ise tüm dünyayı şoke etti. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 15.3.2020 23:11 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 23:12 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dünya bu olayı konuşuyor! Çekirge istilasının ardından karınca istilası başladı!

Geçtiğimiz günlerde başlayan çekirge istilası tüm dünyayı paniğe sürüklemiş ve koronavirüsün ardından ikinci felaket olarak gösterilmişti. Normal şartlarda tek başına yaşayan bu canlılar, son zamanlarda Afrika ülkelerinden Orta Doğu ülkelerine doğru hızla yayılıyor ve sürü halinde istilalara neden oluyor. Son olarak bugün Umman'da çekilen o videolar sosyal medyada kısa bir sürede yayıldı ve izleyenleri şoke etti. Peki, çekirge ve karınca istilaları neden oluyor? İşte haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU OLAYI KONUŞUYOR! ÇEKİRGE'NİN ARDINDAN KARINCA İSTİLASI BAŞLADI!

Tüm dünyanın konuştuğu çekirge istilası olayının ardından şimdi de boy gösterdi. Umman'da çekilen o görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, izleyenleri de şoke etti.

İşte o görüntüler;

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Son Dakika Haberi: Dünya bu olayı konuşuyor! Çekirge istilasının ardından karınca istilası başladı!
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