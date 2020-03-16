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çağrıda bulundu! : "Bu ciddi bir hastalık"

Tüm dünyayı etkisi altına alan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün ölü sayısının artması ile birlikte tedavi yöntemleri de araştırılıyor ve alınan önlemler artıyor. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanım , vakalarının hızlı bir şekilde arttığını belirterek tüm ülkelere çağrıda bulundu. 120 ülkeye 1,5 milyon test gönderildiğini söyleyen Ghebreyesus, sözlerine "Bu ciddi bir hastalık" diye de ekleme yaptı. Konuşmasında sık sık test yapılması gerektiğini vurgulayan isim testlere ağırlık verilmesi çağrısında bulundu. İşte 'den son dakika corona virüsü detayları!

Giriş Tarihi: 16.3.2020 23:58 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 23:58 ABONE OL
DSÖ çağrıda bulundu! CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA: Bu ciddi bir hastalık

Çin'in Wuhan kentinde ortaya Aralık ayında ortaya çıkan ve etkisini hala sürdüren ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün vaka sayısı artarken öte yandan tedavi çalışmaları ve alınan önlem ile tedbirler de aynı oranda sürmekte. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom , vakalarının hızlı bir şekilde arttığını söyleyerek tüm ülkelere çağrıda bulundu. Herkesin risk altında bulunduğu ve sık sık test yapılması gerektiğine vurgu yapan isim testi pozitif çıkanların karantinaya alınması ve son 2 günde temasta olduğu kişilerin araştırılmasının ve bu kişilerin de test edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İşte son dakika haberinin detayları!

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DSÖ çağrıda bulundu! CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA: "Bu ciddi bir hastalık"
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