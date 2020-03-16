DSÖ çağrıda bulundu! CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA: "Bu ciddi bir hastalık"

Çin'in Wuhan kentinde ortaya Aralık ayında ortaya çıkan ve etkisini hala sürdüren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün vaka sayısı artarken öte yandan tedavi çalışmaları ve alınan önlem ile tedbirler de aynı oranda sürmekte. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs vakalarının hızlı bir şekilde arttığını söyleyerek tüm ülkelere çağrıda bulundu. Herkesin risk altında bulunduğu ve sık sık test yapılması gerektiğine vurgu yapan isim testi pozitif çıkanların karantinaya alınması ve son 2 günde temasta olduğu kişilerin araştırılmasının ve bu kişilerin de test edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İşte son dakika haberinin detayları!