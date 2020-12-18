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ordusunun 'da döşediği mayının patlaması sonucu bir Rus subayı öldü

'ın işgali döneminde 'da döşenen mayının patlaması sonucu bir Rus subayı hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 23:39 ABONE OL
Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayının patlaması sonucu bir Rus subayı öldü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ'ın Şuşa bölgesinde mayın temizleme çalışmaları esnasında patlama oldu.

Mayının patlaması sonucu yaralanan bir Rus subayı, hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.

Subayın, Rusya Uluslararası Mayın Eylem Merkezi'nde görevli olduğu belirtildi.

Geçen ay, Dağlık Karabağ'ın Sukavuşan bölgesinde cenaze arama çalışmaları esnasında mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olmuş, bölgede geçici görevli bir Rus askeri yaralanmıştı.

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Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayının patlaması sonucu bir Rus subayı öldü
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