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SON DAKİKA HABERİ: Kovid aşı için flaş gelişme! ’de olan hemşire kamera önünde bayıldı

Son dakika haberi:  ’nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 18:30 Son Güncelleme: 18.12.2020 18:38 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Kovid aşı için flaş gelişme! ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı.

Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı | Video

ABD'nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısını vurulan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, "Başım dönüyor" dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı. O anda meslektaşları diğer sağlık çalışanları, Dover'a ilk müdahaleyi yaptı. O anlar saniye saniye ABD merkezli yayıncı kuruluş NBC'nin kameralarına yansıdı.

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SON DAKİKA HABERİ: Kovid aşı için flaş gelişme! ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı
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