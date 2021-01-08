Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışı soruları yanıtladı. İşte Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;
ABD'DEKİ OLAYLAR: HEPSİNİN AYNI OLDUĞUNU GÖRDÜK
Amerika'daki olaylar tabi görülmemiş bir tablodur. Lafa gelince demokrasi dersi verenlerin şimdi yaşananların tutumunu görüyoruz. Bizde benzer olaylar yaşanırken Amerika'nın tutumunu hatırlıyorsunuz. Şimdi tabi o zaman bu işin başında Demokratlar vardı. Şimdi de Cumhuriyetçiler var. Bir taraf ne ise ABD'de diğerinin de aynı olduğunu görmüş olduk. Tüm insanlık şok oldu. olaylar insanlığı şaşırttı.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDEKİ TARTIŞMA: İŞİN İÇİNDE ÖĞRENCİLER DEĞİL TERÖRİSTLER VAR
Boğaziçi Üniversitesi konusunda burada yasalara uygun olarak atanmış bir rektör var. öğrencilerle konuşacak bir şey yok çünkü öğrenciler bu işin içinde değil. İçinde olanlar teröristler. YÖK bize 9 isim önerdi ve biz de yasalara uygun şekilde Melih Bey'i seçtik. Orada da başarılı olacağına inanıyorum.
MİLLETİMİZ ALEHTEKİ KAMPANYALARA PİRİM VERMEYECEK
Aşılarda belli bir takvim içerisinde Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Hastanelerde belli odalar belirlenmek suretiyle bütün bu aşılar gerçekleşecek. Hassasiyetleri tümüyle göz önünde bulundurarak bu adımları atıyoruz. Alehte kampanya yapan bazı çevrelere inanıyorum ki milletim pirim vermeyecek. Bilim insanlarımıza saygı duymak, inanmak, güvenmek zorundayız.
TEDBİR ADIMLARI VE AŞILAR...
Bütün bu tedbirleri alacağız, aldıktan sonra da neticesine katlanacağız. Bu kovid vakası öyle sıradan bir konu değil. Adeta asrın vebası. Bizim bir devlet başkanı, iktidar olarak tedbirleri almak durumundayız. Yarın "Şunu neden yapmadık" dememeliyiz. O nedenle bütün dünyada alınan tedbirleri biz de alıyoruz. Yarın milletime karşı bu sorumluluğu taşıyamam. Bunun bilinciyle adımları atıyoruz. Bu savaşı vermeye devam edeceğiz.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video
BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME
Sayın Bahçeli ile ülkemizin birliği beraberliği ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve edecek.
OĞUZHAN ASİLTÜRK ZİYARETİ
Sayın Oğuzhan Asiltürk ile de tabi bizim büyüğümüzdür. Hem nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde artık bu bir seçim ittifakı mı olur? Geleceğe yönelik bir terörle mücadelede örneğin bizim yanımızda olunması lazım. Bu noktada milletimiz için verdiğimiz mücadelede bizim yalnızlığı hissetmememiz lazım. Bu açıdan bu görüşmeleri yapmayı bundan sonra da planlıyorum.
KÖRFEZ KONUSU
Ambargonun kaldırılması körfez için isabetli olmuştur.
BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ
Şu anda başörtüyle ilgili konuda anayasal noktada herhangi bir sıkıntı yok. Buna karşı çıkanlar Anayasa'dan bihaber. Bizler öyle adımlar attık ki gördüğünüz gibi hanım kardeşlerimiz başörtüsüyle devletin her kademesinde çalışabiliyorlar. Bu anayasa ihlali ile değil aksine anayasaya dayalı olarak gerçekleşmiştir. Bugün bir Danıştay üyesi olabiliyorsa, hakim olabiliyorsa hanım arkadaşlarımız bu o dönemlerin geride kaldığını gösteriyor.
O başörtülü hakime güvenmeyen saçma sapan açıklamalar yapan zat bu ülkede yasalar neyi amir bunlardan haberi yok. Çok dışında kalmışlar.