Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışı soruları yanıtladı. İşte Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;

ABD'DEKİ OLAYLAR: HEPSİNİN AYNI OLDUĞUNU GÖRDÜK

Amerika'daki olaylar tabi görülmemiş bir tablodur. Lafa gelince demokrasi dersi verenlerin şimdi yaşananların tutumunu görüyoruz. Bizde benzer olaylar yaşanırken Amerika'nın tutumunu hatırlıyorsunuz. Şimdi tabi o zaman bu işin başında Demokratlar vardı. Şimdi de Cumhuriyetçiler var. Bir taraf ne ise ABD'de diğerinin de aynı olduğunu görmüş olduk. Tüm insanlık şok oldu. olaylar insanlığı şaşırttı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDEKİ TARTIŞMA: İŞİN İÇİNDE ÖĞRENCİLER DEĞİL TERÖRİSTLER VAR

Boğaziçi Üniversitesi konusunda burada yasalara uygun olarak atanmış bir rektör var. öğrencilerle konuşacak bir şey yok çünkü öğrenciler bu işin içinde değil. İçinde olanlar teröristler. YÖK bize 9 isim önerdi ve biz de yasalara uygun şekilde Melih Bey'i seçtik. Orada da başarılı olacağına inanıyorum.

MİLLETİMİZ ALEHTEKİ KAMPANYALARA PİRİM VERMEYECEK

Aşılarda belli bir takvim içerisinde Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Hastanelerde belli odalar belirlenmek suretiyle bütün bu aşılar gerçekleşecek. Hassasiyetleri tümüyle göz önünde bulundurarak bu adımları atıyoruz. Alehte kampanya yapan bazı çevrelere inanıyorum ki milletim pirim vermeyecek. Bilim insanlarımıza saygı duymak, inanmak, güvenmek zorundayız.