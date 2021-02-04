Rum lider Anastasiadis'in başı dertte! Altın Pasaport skandalı...

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Anastasiadis, GKRY'de kanunsuz kişilerin para karşılığında Rum pasaportu alarak AB vatandaşı olmasını sağlayan, "Altın Pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade verdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Anastasiadis, "Altın Pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade verdi. İfadesi yaklaşık 3 saat süren Başkan Anastasiadis, ilk ifadesinde kendisine yöneltilen sorulara çoğunlukla "bilmiyordum" veya "benim suçum değil" diyerek cevap verdi.

İHLAL PROSEDÜRÜ BAŞLATILMIŞTI

Rum yerel medyasında yer alan haberlerde GKRY Başsavcılığının, Altın Pasaport uygulamasının Avrupa Hukuku'nu ihlal ettiği konusunda Rum İçişleri Bakanlığına mektup göndererek 2015 ve 2016 tarihlerinde olmak üzere toplamda en az 2 defa Bakanlığı uyardığı belirtildi. Fakat Rum yönetiminin bu uyarıları dikkate almayıp, şeffaf olmayan prosedürler ile vatandaşlık dağıtmaya devam ettiğini bildiren yerel medya, Avrupa Komisyonu'nun müdahale ederek Güney Kıbrıs hakkında ihlal prosedürü başlattığını kaydetti.

"Fahri Vatandaşlıklar" haricindeki vatandaşlık başvurularının, devletin ilgili birimleri tarafından araştırıldığını ifade eden Başkan Anastasiadis, Bakanlar Kurulu'nun devlet birimlerini denetleme organı haline getirilmesinin mümkün olmadığını aktardı.

SUUDİ ARAP KONUSUNDA PARA YEMİŞ ADDEDİLECEKTİM

Araştırma Komisyonu tarafından kendisine yöneltilen, bazı yatırımcılara yatırım karşılığı istisnai olarak vatandaşlık yerine "Fahri Vatandaşlık" verilmesinin daha doğru olup olmayacağı sorusunu cevaplayan Anastasiadis, "O zaman Suudi Arap konusunda para yemiş addedilecektim. Elbette Wargaming, Kumarhane, Remedica, Ay.Napa Marinası'nda da" ifadelerini kullandı.

Rum medyası Anastasiadis'in damadı olan Yannis Misirli'nin, Ay.Napa Marinası'nın yönetim kurulunda bulunduğunu, bu projenin ortağı veya müdürü olan bazı kişilere yatırım karşılığı vatandaşlık verildiğini ve Eşi Andri'nin kardeşinin oğlunun Sokratis Hasikos'un ofisinde çalıştığını ve Meclis'te vatandaşlıklar konusunda Hasikos'u temsil ettiğini iddia etti.

Kendisine yöneltilen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında neden bir tüzük bulunmadığı sorusunu cevaplayan Başkan Anastasiadis, "Tüzük olmadığında, kriterlerde ve kararlarda esneklik olur" dedi.

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