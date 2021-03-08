Rum gazetesinden itiraf: Türkiye olmadan gaz satamayız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarına ve haklılığına dair bir itiraf da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kendi içinden geldi. GKRY'de yayınlanan Cyprus Mail gazetesindeki bir makalede, Rum kesiminin Türkiye ile Münhasır Ekonomi Bölge konusunda anlaşmaya varmadan doğal gaz satmasının "olasılık dışı" olduğu yazıldı. TRT'nin aktardığına göre "Anastasiadis'in enerjide konusundaki yanılgıları bize pahalıya mal oluyor" başlıklı yazıda, GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in Doğu Akdeniz'de uyguladığı politikalar eleştirildi.2017'de gerçekleştirilen ve sonuca bağlanmayan Crans-Montana görüşmelerinden sonra Anastasiadis'in seçimlere odaklandığı ve enerji planlarına müdahil olmaması için Türkiye'ye karşı diğer komşu ülkelerle ittifak yaptığı belirtildi. Rum liderin, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de enerji alanında Türkiye'yi "dışlayarak" yaptığı planın "korkunç biçimde yanlış" olduğu ve nihayetinde, Türkiye'nin, bölgede hem keşif çalışmalarını yürüttüğü hem de Anastasiadis'in çok güvendiği üçlü ittifakı anlamsız kıldığı vurgulandı. Yunanistan, İsrail ve Mısır'ın yaptıkları enerji planında Kıbrıs Rum kesimini dışladıkları belirtilen makalede, GKRY'nin Türkiye ile anlaşmaya varmadan doğal gaz satmasının mümkün olmadığı ifade edildi.CYPRUS Mail gazetesindeki makalede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin, deniz yetki alanlarına ilişkin Mısır ile anlaşma imzalayabileceğine ilişkin açıklamasına da atıf yapıldı. Yazıda, böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi halinde bunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nasıl yansıyacağı da sorgulandı.