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Giriş Tarihi: 10.7.2021 20:11 Son Güncelleme: 10.7.2021 20:15

Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Moise'nin ölümü ile ilgili korkunç detay! İşkenceye maruz kalmış...

AA
Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Moise'nin ölümü ile ilgili korkunç detay! İşkenceye maruz kalmış...

Son dakika haberleri: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'un ölümüyle ilgili korkunç bir ayrıntı ortaya çıktı. Haitili yetkililer, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, öldürülmeden önce suikastçılar tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. Ülke basınında çıkan habere göre, Haitili yetkililer, Moise'ye düzenlenen suikast soruşturmasıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE İŞKENCE GÖRMÜŞ

Soruşturmayı yürüten yargıçlardan Carl Henry Destin, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'ye yaptığı açıklamada, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtti.

Destin, Moise'ye nasıl işkence edildiğine dair ayrıntıları paylaştı. Otopsi raporunda Moise'nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülürken şimdiye kadar 17'si Kolombiyalı olmak üzere 19 kişi gözaltına alınmıştı. Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

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Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Moise'nin ölümü ile ilgili korkunç detay! İşkenceye maruz kalmış...
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