Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Moise'nin ölümü ile ilgili korkunç detay! İşkenceye maruz kalmış...

NE OLMUŞTU?

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülürken şimdiye kadar 17'si Kolombiyalı olmak üzere 19 kişi gözaltına alınmıştı. Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.