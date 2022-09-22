SON DAKİKA | Enerji krizi Avrupa’yı sallıyor! İsveç’te 150 kilise kapatılacak

ENERJİ KRİZİ AVRUPA'YI SALLIYOR

Ukrayna-Rusya krizinin ardından Avrupa'yı sarsan enerji krizini ve alınan tedbirleri Gazteci Mehmet Çek A Haber'e değerlendirdi. Hükümetlerin aldığı tedbirlerin Avrupa'da tarıştışma konusu olduğunu belirten Çek konuyla ilgili şunları söyledi: "Kömür santrallerinin tekrar faaliyete geçmesi, daha önce kapatılması kararlaştırılan nükleer santrallerin çalıştırılma sürelerinin uzatılmasının yanı sıra devlet binalarının ve caddelerin ışıklandırılmaması, özel araçların yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması doğalgaz ile ısıtılan evlerde ısı seviyesinin 19 derece ile sınırlandırılması ve birlikte banyo yapılması gibi tebirler çok tartışılmış hatta bu kurallara uymayanlara hapis cezası verileceği gündeme gelmişti."