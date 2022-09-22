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Giriş Tarihi: 22.9.2022 15:48 Son Güncelleme: 22.9.2022 16:08

SON DAKİKA | Enerji krizi Avrupa'yı sallıyor! İsveç'te 150 kilise kapatılacak

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA | Enerji krizi Avrupa’yı sallıyor! İsveç’te 150 kilise kapatılacak

Son dakika haberi... Avrupa ülkeleri enerji krizi nedeniyle soğuk bir kış geçirmeyi beklerken pek çok önlem alıyor. İsveç de yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kalmamak adına ülke çapında elektrik tasarrufuna yönelik adımlar atıyor. Bunların en dikkat çekeni ise Avrupa'da ibadethanelerin kapatılmasının gündeme gelmesi. Gazeteci Mehmet Çek, Avrupa'nın enerji krizini ve alınan tedbirleri A Haber'e değerlendirdi.

Son dakika haberi... Avrupa enerji krizinin kıskacında. İsveç'in birçok bölgesindeki az tercih edilen kiliseler, enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla bu kış kısmen kapanacak.

P4 Radio Halland, Halland'daki Getinge-Oskarströms cemaatinde, cemaatin yedi kilisesinden üçünün kapanacağını duyurdu. Kış mevsimi boyunca açık kalacak olan kiliselerin de sıcaklığı 18 dereceye düşüreceği belirtildi.

150 KİLİSE KAPATILACAK
Papaz Joachim Franzén radyoda konuya ilişkin "Bunlar bütçemizi dengede tutmakla ve açıkçası toplumun geri kalanıyla dayanışma göstermekle ilgili" ifadelerini kullandı.

Enerji krizi Avrupa’da ibadethaneleri etkiledi! İsveç’te 150 kilise kapanacak | Video

Lund Piskoposluğu'ndan Andreas Månsson, piskoposluğun 540 kilisesinden 150'sinin enerji tasarrufu için bu kış tamamen veya kısmen kapatabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

ENERJİ KRİZİ AVRUPA'YI SALLIYOR
Ukrayna-Rusya krizinin ardından Avrupa'yı sarsan enerji krizini ve alınan tedbirleri Gazteci Mehmet Çek A Haber'e değerlendirdi. Hükümetlerin aldığı tedbirlerin Avrupa'da tarıştışma konusu olduğunu belirten Çek konuyla ilgili şunları söyledi: "Kömür santrallerinin tekrar faaliyete geçmesi, daha önce kapatılması kararlaştırılan nükleer santrallerin çalıştırılma sürelerinin uzatılmasının yanı sıra devlet binalarının ve caddelerin ışıklandırılmaması, özel araçların yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması doğalgaz ile ısıtılan evlerde ısı seviyesinin 19 derece ile sınırlandırılması ve birlikte banyo yapılması gibi tebirler çok tartışılmış hatta bu kurallara uymayanlara hapis cezası verileceği gündeme gelmişti."

İBADETHANELER KAPATILIYOR

Şimdi de krize ilişkin bu tedbirlere ibadethaneler eklendi. İsveç'te kiliselerin kapatılabileceği açıklandı. 540 kiliseden 150'sinin bu kış tamamen kapatılacağı açıklandı. Bakalım daha ne tür tedbirler devreye sokacaklar. Net olan bir şey enerji krizi Avrupa'yı sallıyor. Ukrayna-Rusya krizinin ardından kendilerini çok ciddi enerji krizinin içerisinde buldular.

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