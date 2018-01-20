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" her an tamamen çökebilir"

Dijital para birimi 'i "topyekun çöküşün" beklediğini iddia eden Nobel ödüllü Yale Üniversitesi profesörü ekonomist Robert Shiller, fiyattaki ani artışı yüzyıllar önce yaşanan "Lale Çılgınlığı"na benzetti

Giriş Tarihi: 20.1.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 14:39
Bitcoin her an tamamen çökebilir

CNBC'ye konuşan Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, toplumun fiyat konusunda bir konsensüse gelmediği sürece 'in gerçek değere sahip olmayacağını savundu. Ekonomist Shiller, "Altın gibi diğer varlıkların, insanlar bunları yatırım için değerlendirmese de bir fiyatı var" dedi.



"HOLLANDA'DA YAŞANAN LALE ÇILGINLIĞI'NI HATIRLATIYOR"

"Mevcut durum bana, 1640'lı yıllarda 'da yaşanan Lale Çılgınlığı'nı hatırlatıyor" diyen Shiller, "Biz halen lale için para ödüyoruz ve bazen fazla para ödüyoruz. Bitcoin her an tamamen çökebilir ve herkes onu unutabilir. Bu çok olası bir sonuç. Ancak o ana kadar uzun zaman, hatta 100 yıl geçebilir" diye ekledi.

Lale Çılgınlığı, Hollanda'da lale soğanlarının fiyatlarının aniden aşırı derecede yükselip çöküşe geçtiği ve büyük ekonomik krize yol açtığı (1636-1637) döneme verilen isim.

Bitcoin, geçtiğimiz aralık ayında 20 bin dolarlık düzeyi gördükten sonra geçtiğimiz haftalarda aniden ucuzlamaya başladı. Halihazırda 12.500 dolar düzeyinde işlem görüyor.

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"Bitcoin her an tamamen çökebilir"
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