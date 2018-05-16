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ye açıklaması! 2.600 lira ikramiye geliyor…

Milyonlarca nin beklediği müjdesi geldi. Başbakan Binali Yıldırım dün yaptığı konuşmasında “AK Parti’nin sözü senettir. Söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Her bir emeklimize yılda iki defa biner lira ikramiye verilecektir.” Açıklamasında bulunmuştu. Bu gelişmelerin üzerine yaşananlarla birlikte emekliler bu yıl, iki ikramiye alacaklar. Emeklilerin yüzünü güldürecek gelişmelerle ilgili son dakika açıklaması haberi geldi. Başbakan Yıldırım’ın açıklaması ve uzmanların yaptığı tahminler doğrultusunda yeni emekliler 2600 lira alacaklar. Emeklilerin son zamanlarda en çok arattığı konuların başında emekliye yapılacak Temmuz zammı ve ikramiyesi soruları yer alıyor. Emekliler ne kadar ikramiye alacak? Sabah.com.tr olarak sizler için bu konuyu araştırdık. İşte emekliye yapılacak zam ve ikramiye ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.5.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 09:57
Emekliye son dakika zam açıklaması! 2.600 lira ikramiye geliyor…

Türkiye'de 12,3 milyon nin beklediği ve ikramiye müjdesi sonunda geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın dün resmen açıklaması ile birlikte emekliler kendilerine yapılacak zam ve ikramiyeyi heyecan içinde beklemeye başladılar. Bayram ikramiyeleri sadece mevcut emeklileri değil yeni emekli olanları da kapsıyor. Bu konuyla ilgili uzmanların yaptığı araştırma doğrultusunda yeni emekli olanlar hem dini bayramlar öncesi biner lira ikramiye alacak. Ayrıca 600 liraya varan promosyondan da yararlanabilecekler. Her çalışanın hayali emekli olmak. Emeklilere sağlanacak bu imkanlarla birlikte yaz aylarında 12 milyon emeklinin yüzü gülmesi bekleniyor.

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Emekliye son dakika zam açıklaması! 2.600 lira ikramiye geliyor…
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