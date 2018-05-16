Emekliye son dakika zam açıklaması! 2.600 lira ikramiye geliyor…

Türkiye'de 12,3 milyon emeklinin beklediği son dakika zam ve ikramiye müjdesi sonunda geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın dün resmen açıklaması ile birlikte emekliler kendilerine yapılacak zam ve ikramiyeyi heyecan içinde beklemeye başladılar. Bayram ikramiyeleri sadece mevcut emeklileri değil yeni emekli olanları da kapsıyor. Bu konuyla ilgili uzmanların yaptığı araştırma doğrultusunda yeni emekli olanlar hem dini bayramlar öncesi biner lira ikramiye alacak. Ayrıca 600 liraya varan promosyondan da yararlanabilecekler. Her çalışanın hayali emekli olmak. Emeklilere sağlanacak bu imkanlarla birlikte yaz aylarında 12 milyon emeklinin yüzü gülmesi bekleniyor.