Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 13,50'den 16,50'ye yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Kurul'un, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25 seviyesinde sabit tuttuğu belirtilen duyuruda, GLP uygulaması çerçevesinde,

Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası

borçlanma faiz oranının yüzde 0 düzeyinde bırakıldığı, borç verme faiz oranının yüzde 13,50'den yüzde

16,50'e yükseltildiği ifade edildi.

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- SIKI DURUŞ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR

Duyuruda yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının ve enflasyon beklentilerinde süregelen

yükselişin genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırdığı belirtildi.

Bu çerçevede Kurulun fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdiği vurgulanan duyuruda, "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam

edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı

duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu

değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

Merkez Bankası'nın Aralık 2016'dan bu yana uyguladığı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranları, borçlanma faiz oranları, marjinal fonlama oranları ve GLP borç verme faiz oranları (yüzde) şöyle:

Tarih Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Borçlanma faiz oranı Marjinal fonlama oranı Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranı 20.12.2016 8,00 7,25 8,50 10,00 24.01.2017 8,00 7,25 9,25 11,00 16.03.2017 8,00 7,25 9,25 11,75 26.04.2017 8,00 7,25 9,25 12,25 15.06.2017 8,00 7,25 9,25 12,25 27.07.2017 8,00 7,25 9,25 12,25 14.09.2017 8,00 7,25 9,25 12,25 26.10.2017 8,00 7,25 9,25 12,25 14.12.2017 8,00 7,25 9,25 12,75 18.01.2018 8,00 7,25 9,25 12,75 07.03.2018 8,00 7,25 9,25 12,75 25.04.2018 8,00 7,25 9,25 13,50 23.05.2018 8.00 7,25 9,25 16,50