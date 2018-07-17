Emekliye maaşlarına son dakika müjdesi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zamlar ile ilgili son dakika haberi gelmeye devam ediyor. yaklaşık 9 milyon emeklinin uzun süredir beklediği Temmuz zammı bugün itibariyle yatmaya başlıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ise 86 ila 427 lira arasında değişkenlik gösterecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, maaşları yüzde 9.17 artan, ek ödemeleri de buna bağlı olarak zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine tahsis numarasının son rakamına göre yeni paralarını yatıracak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye yapılacak en düşük zam miktarı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

ÖDEMELER BUGÜN YATIRILMAYA BAŞLANIYOR

SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri bugün başlayacak. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar bugün, 7 olanlar yarın, 5 olanlar ayın 19'unda zamlı ödemelerini hesabında görecek. Ödemeler ayın 26'sında tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara paraların yatırılmasıyla sona erecek.