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Son Dakika Haberi: Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! BDDK'dan açıklama geldi, O dönem sona erdi...
Kredi kartı olanlar dikkat! Bu konu herkesi ilgilendiriyor. BDDK'dan gelen son dakika açıklamasına göre, usül ve esasları belirleyen düzenlemelerde, yönetmeliklerde değişikliğe gidildi.
Giriş Tarihi: 20.10.2018 08:37Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 08:38
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar belirleyen yönetmeliğinde değişikliğe gitti.