Son Dakika Haberi: Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! BDDK'dan açıklama geldi, O dönem sona erdi...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar belirleyen yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

