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Son Dakika Haberi: olan herkesi ilgilendiriyor! BDDK'dan açıklama geldi, O dönem sona erdi...

olanlar dikkat! Bu konu herkesi ilgilendiriyor. BDDK'dan gelen son dakika açıklamasına göre, usül ve esasları belirleyen düzenlemelerde, yönetmeliklerde değişikliğe gidildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 08:37 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 08:38
Son Dakika Haberi: Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! BDDK'dan açıklama geldi, O dönem sona erdi...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar belirleyen yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

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Son Dakika Haberi: Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! BDDK'dan açıklama geldi, O dönem sona erdi...
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