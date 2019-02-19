ePTTAVM tanzim satış nedir? e-Tanzim satış fiyatları ne kadar? e-PTT AVM giriş ekranı ve alışveriş...

Gün içinde en çok kullandığımız patates, soğan, yeşil biber, kırmızı biber, patlıcan, domates gibi ana besin kaynakları aracıların haksız kazançlarından dolayı marketlerde çok yüksek fiyatlara satılıyor. Bu gidişatı önlemek için Başkan Erdoğan'ın emriyle tanzim satış noktaları açıldı. Ayrıca tanzim merkezlerine gitmek istemeyen vatandaşlar için epttavm ile e-tanzim satışı yapılabilmekte, fiyatlar ise marketlerdeki fiyatlarla neredeyse yarı yarıya... e-Tanzim satış fiyatları ne kadar? ePTTAVM giriş ekranı burada.