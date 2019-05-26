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Son dakika... bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte 2019 Emekli bayram ikramiyesine ilişkin detaylar

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren 2019 bayram ikramiyesi için tarih dün son dakika olarak belli olurken, birçok detay da netleşti. Bayramda emekliler ve hak sahipleri için toplam 10.7 milyar TL yatırılacak. Geçen yıl iki güne yayılan ödemeleri bu yıl aynı gün içerisinde gerçekleştirilecek. Emekliler bayram tatiline ikramiyelerini almış olarak girecek. Peki, 2019 ne kadar ödenecek ve hangi gün yatırılacak? İşte, emekliyi yakından ilgilendiren son dakika detayları....

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 08:49 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 08:51
Son dakika... Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte 2019 Emekli bayram ikramiyesine ilişkin detaylar

Hükümet, 12 milyon emekliye müjdeli son dakika haberini verdi. Ramazan Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs'ta, maaşlar da bayramdan önce hesaplarda olacak. Geçen yıl iki güne yayılan ikramiye ödemeleri bu yıl aynı gün gerçekleştirilecek. Emekliler bayram tatiline ikramiyelerini almış olarak girecek. İkramiyelerin 31 Mayıs'ta ödeneceğini bildiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayramda emekliler ve hak sahiplerine toplamda 10.7 milyar lira yatırılacağını söyledi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Haberini ilerleyen sayfalarından emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih ile miktara ilişkin bütün detayları bulabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Son dakika... Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte 2019 Emekli bayram ikramiyesine ilişkin detaylar
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