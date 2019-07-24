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bugün ne kadar? 24 Temmuz Çarşamba canlı dolar Euro alış satış fiyatı burada!

fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları bireyler tarafından merakla araştırılıyor. Meraklısından yatırımcısına kadar her kesimden merak edilen kur bugün ne kadar oldu? Konuyla ilgili detayları Sabah.com.tr olarak sizler için hazırlarken, 24 Temmuz Çarşamba canlı dolar ve Euro alış satış fiyatı burada!

Giriş Tarihi: 24.7.2019 09:55
Dolar ve Euro bugün ne kadar? 24 Temmuz Çarşamba canlı dolar Euro alış satış fiyatı burada!

Döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler yatırımcısından birikimcisine kadar birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bir süredir 5.66 seviyelerinde dolaşan dolar, bugün 5.70'i gördü. Bu sebepten dolayı anlık değişimleri takip eden bireyler 'Dolar bugün ne kadar' sorusunu aramaya başladılar. İşte 24 Temmuz Çarşamba canlı dolar Euro alış satış fiyatı…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar alış fiyatı bugün 5,7111 iken satış fiyatı ise şu sıra 5,7140 olarak devam ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro bugün, 6,3719 liradan alınırken, 6,3767 liradan satılıyor.

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