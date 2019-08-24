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bugün ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar kuru alış satış fiyatı | 25 Ağustos 2019 fiyatları

Ekonomi konusunda hiç şüphesiz en çok merak edilenlerden birisi olan hakkında son dakika hareketlilikleri vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Yatırım ve alım satım gibi çeşitli amaçlarla güncel fiyatlarını takip eden yurttaşlar, canlı euro dolar kuru bilgisine ulaşmak istiyor. Hafta içinde piyasalarda hareketlilik yaşanırken 'Dolar bugün ne kadar?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, güncel ve canlı dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık takibini gerçekleştirebilirsiniz. İşte, 25 Ağustos 2019 Pazar gününe alış satış rakamları...

Giriş Tarihi: 25.8.2019 01:28
Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar kuru alış satış fiyatı | 25 Ağustos 2019 döviz fiyatları

Altın ile beraber döviz fiyatları da ekonomide günlük olarak en çok aranan konulardan birisi durumunda. Günün ilk saatlerinden bu yana dolar kurunda yaşanan dalgalı seyir, vatandaşları alım ve satım fiyatları hakkında sorgulamaya yöneltiyor. Uzun vadeli yatırım, kısa vadeli alış satış gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyen yurttaşlar da araştırmalarını bu şekilde yönlendiriyor. Hiç şüphesiz, en çok öne çıkan ise dolar fiyatları durumunda.

CANLI DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 25 AĞUSTOS 2019 PAZAR

Sizler için hazırladığımız haberimizden, canlı ve güncel rakamlar ile euro dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, 25 Ağustos 2019 Pazar gününe ilişkin rakamlar;

DOLAR

Alış: 5,7546
Satış: 5,7635

EURO

Alış: 6,4044
Satış: 6,4297

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