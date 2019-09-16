Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 2019 Güncel sigara fiyatları listesi... Sigaraya zam geldi mi?

Sigara fiyatları, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan 'zam' iddialarının ardından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Zira, bu tütün mamülünü kullanan milyonlarca vatandaş güncel sigara fiyatlar listesi hakkında bilgilere erişimeye çalışıyor. Eylül ayının başında birden sosyal medyada konuşulan 'Sigaraya zam' iddiasının ardından British American Tobacco Türkiye'den (BAT) açıklama yapılmış, bu durumun gerçek dışı olduğu ifade edilmişti. Daha sonra bir tane markaya ise 1 TL'lik zam geldi.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Yaşanan bu fiyat artışı neticesinde, 'Sigaraya yeni zam gelecek mi?' sorusunun yanıtı Gogole üzerinde en çok cevabı merak edilenler arasında dikkat çekiyor.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Haberimizin detaylarından, 16 Eylül 2019 güncel sigara fiyatları listesini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.