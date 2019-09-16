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ne kadar, kaç TL? 2019 listesi... Sigaraya zam geldi mi?

Güncel listesi, bu tütün mamülünü kullanan vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Zira, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada aniden yayılan 'Sigaraya zam yapıldı' iddiaları sonrasında sorgulamalar bir hayli artış gösterdi. British American Tobacco tarafından bu iddialar yalanlanırken olası bir zam olup olmayacağı oldukça merak ediliyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarında 16 Eylül 2019 listesine yer verdik.

Giriş Tarihi: 16.9.2019 10:48
Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 2019 Güncel sigara fiyatları listesi... Sigaraya zam geldi mi?

, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan 'zam' iddialarının ardından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Zira, bu tütün mamülünü kullanan milyonlarca vatandaş güncel sigara fiyatlar listesi hakkında bilgilere erişimeye çalışıyor. Eylül ayının başında birden sosyal medyada konuşulan 'Sigaraya zam' iddiasının ardından British American Tobacco Türkiye'den (BAT) açıklama yapılmış, bu durumun gerçek dışı olduğu ifade edilmişti. Daha sonra bir tane markaya ise 1 TL'lik zam geldi.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Yaşanan bu fiyat artışı neticesinde, 'Sigaraya yeni zam gelecek mi?' sorusunun yanıtı Gogole üzerinde en çok cevabı merak edilenler arasında dikkat çekiyor.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Haberimizin detaylarından, 16 Eylül 2019 listesini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 2019 Güncel sigara fiyatları listesi... Sigaraya zam geldi mi?
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