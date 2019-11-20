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Son Dakika Haberi: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2020 asgari ücret ve AGİ Ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bu yıl asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Pek çok kişi arama motoru üzerinden ‘2020 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak’ sorusunu araştırıyor. Aralık ayında resmi olarak asgari ücret için çalışmalar başlayacak. Bilindiği üzere her yıl komisyon bu görüşmeler için toplanıyor kişilerin ihtiyaçlarını ve geçimlerini karşılayabilmesi için görüşülüyor. Peki, bu yıl asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 14:55
Son Dakika Haberi: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2020 asgari ücret ve AGİ Ocak zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam konusu ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere her yıl Ocak ayında asgari ücrete zam yapılıyor. Görüşmeleri ise Aralık ayından itibaren başlıyor. Bu noktada yeni yılda yapılacak maaş artışını merak eden milyonlarca vatandaş arama motoru üzerinden '2020 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusunu araştırıyor. Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi. Sabah.com.tr olarak asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…

2020 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.

2020 yılı asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak.

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