Ocak 2020 AGİ zammı ne kadar olacak? Yeni yılda Asgari Geçim İndirimi zammı belli oldu mu? İşte cevabı

Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam oranını belirlemek için ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeni yılın yaklaşmasına kısa bir süre kala vatandaşlar yapılacak zam oranları ile ilgili detayları merak etmeye başladılar. Tüm çalışanlara her ay verilen asgari geçim indirim tutarı çalışanın medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Peki, 2020 Ocak AGİ ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranının açıklanmasının ardından AGİ'ye yapılacak zam oranı da belli olacak. İşte 2019 yılı AGİ tutarları;

2019 yılı AGİ tutarları 2018'de açıklanmıştı.

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ ZAMMI BELLİ OLDU MU? AGİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari geçim indirimi henüz belli olmadı. 2020 asgari ücret agi evli çocuğu olanlar için ne kadar olacağı ise Asgari ücret tespit komisyonunun 2020 yılı asgari ücreti açıklamasıyla birlikte netlik kazanmış olacak.