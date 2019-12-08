Askerde işsizlik maaşı alınır mı? İşsizlik maaşı alırken askere gitmek

Askerliğini yapmamış, askerlik yapmadan önce işinden olmuş veya hali hazırda işsizlik maaşı alıp askere gitmek isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de 'Askerde işsizlik maaşı alınır mı?' sorusu oluyor. Askere gitmeden önce işsizlik maaşına başvuran vatandaşlar askere gidene kadar işsizlik maaşı alma haklarına sahiplerdir. Tabi ki işsizlik maaşı almak için ise belli başlı kriterleri sağlamak gerekmektedir. Bunların en başında iş yerinden kendi rızası dışında ayrılmak (bazı durumlarda değişiklik gösterebilir) geliyor. Haberimizin detaylarından askerlik sonrası işsizlik maaşı hesaplama, askerden gelene işsizlik maaşı ve askerden sonra işsizlik maaşı verilip verilmediği ile ilgili detayları sizler için hazırladık…

ASKERDE İŞSİZLİK MAAŞI ALINIR MI? İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN ASKERE GİTMEK

Askerlik gerekçesiyle işyerinden ayrılmış veya iş yerinden kendi rızası dışında ayrılmak zorunda kalmış vatandaşlar, askere gitmeden önce veya askerlik görevini yaptığı süre boyunca işsizlik maaşı alıp alamayacağını merak ediyorlar. İşte konuyla ilgili ayrıntılar…

ASKERDE İŞSİZLİK MAAŞI ALINIR MI?

Öncelikle işsizlik maaşı almak için bazı kriterleri yerine getirmek gerekmektedir. Bunların başında ise iş yerinden kendi rızası dışında (bazı durumlar dışında) ayrılmış olmak yer alıyor. Eğer ki bu şart sağlandı ise işsizlik maaşı için 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurulmalıdır. Bu sayede işsizlik maaşı alabilir, ancak bu maaş askere gidene kadar geçerli olur. Askerlik yaptığı süre zarfında herhangi bir şekilde işsizlik maaşından faydalanamaz.

ASKERDEN GELENE İŞSİZLİK MAAŞI

Askerden gelene işsizlik maaşı veriliyor mu? sorusu da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Daha önce köşe yazısında bu konuya Faruk Erdem değinmiş ve işsizlik maaşı için şunları yazmıştı. 'Bu çalışan maaş almaktayken askere giderse ödeneği kesilir. Ancak askerlik dönüşü 30 gün içinde tekrar başvurarak kalan ödeneklerini de almaya devam edebilir.'

ASKERDEN SONRA İŞSİZLİK MAAŞI ALINIR MI?

Askerden sonra işsizlik maaşı almak için belli şartları sağlamak gereklidir. Bilindiği üzere işsizlik maaşı almak için kendi istek ve kusuru dışındaki sebeplerden işinden olmak gerekiyor. Askere gidenler için de işsizlik maaşı imkanı bulunuyor. Ancak askerlik sırasında bu ödenek verilemiyor. Bu yüzden işsizlik maaşı için askerlik dönüşü başvurma şartı bulunuyor.