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Engelli hangi illere yattı? 12 Aralık

Evinde engelli veya ciddi anlamda bakıma muhtaç kişiler bulunan vatandaşların faydalandığı 12 Aralık araştırılmaya başlandı. Her ay düzenli olarak devlet tarafından bu kişilere verilen ücret ile vatandaşlara maddi destek olunuyor. İl il yatırıldığından dolayı ise Evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Bu maddi destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar öncelikli olarak Aile ve Sosyal Politakalar İl Müdürlükleri’ne başvuru yapmaları gerekiyor. Peki, 12 Aralık evde bakım maaşı (parası) yattı mı? Ne zaman yatacak? Sorgulama nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

Giriş Tarihi: 12.12.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 09:11
Engelli evde bakım maaşı hangi illere yattı? 12 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri tarafından verilmekte olan bu ücret evinde engelli veya ciddi anlamda bakıma muhtaç kişiler bulunan vatandaşlara maddi destek olmak amacıyla ödeniyor. Engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile bu ücreti alabilmektedir. 11 Aralık evde bakım maaşı ne zaman yatacak? yatan iller sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir. Haberimizin devamında aralık ayı evde bakım parası ile ilgili sorgulama işlemini nasıl gerçekleştirebildiğinizi öğrenebilirsiniz…

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Engelli evde bakım maaşı hangi illere yattı? 12 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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