Engelli evde bakım maaşı hangi illere yattı? 12 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

11 Aralık evde bakım maaşı araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri tarafından verilmekte olan bu ücret evinde engelli veya ciddi anlamda bakıma muhtaç kişiler bulunan vatandaşlara maddi destek olmak amacıyla ödeniyor. Engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile bu ücreti alabilmektedir. 11 Aralık evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım aylığı yatan iller sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir. Haberimizin devamında aralık ayı evde bakım parası ile ilgili sorgulama işlemini nasıl gerçekleştirebildiğinizi öğrenebilirsiniz…