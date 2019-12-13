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: ne kadar oldu? 12 Aralık güncel ?

Piyasaların uzun bir süredir beklediği yılın son faiz kararı Merkez Bankası tarafından olarak duyuruldu. Merkez’in faiz kararını açıklaması ile birlikte konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi almak isteyen ‘Bankaların güncel ne adar oldu’ aratmalarını yapıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yaptı. Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 200 baz puan düşürülerek yüzde 14’ten yüzde 12’ye indirilmesine karar verdi. Peki, oldu? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve daha birçok bankanın ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları haberimizin içerisinde…

Giriş Tarihi: 13.12.2019 08:41 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 08:41
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ne kadar oldu? Piyasaların uzun bir süredir beklediği yılın son faiz kararı Merkez Bankası tarafından olarak duyuruldu. Yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yaptı. Bu noktada konut sahibi, araç sahibi olmak isteyen veya borçlarını kapatacak bireyler arama motoru üzerinden ' oldu' sorusunu araştırıyor. Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve güncel gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilir, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları son durumu sizler için hazırladık…

KREDİ FAİZ ORANLARI 2019 | VAKIFBANK, HALKBANK, ZİRAAT BANKASI, İŞ BANKASI İHTİYAÇ-TAŞIT-KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve güncel gelişmeleri bu başlık altından bakabilirsiniz.

Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Halkbank ve diğer pek çok bankanın kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak detayları sizler için haberimizde derledik.

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SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar?
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