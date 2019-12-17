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Haberi: zammı ne kadar olacak? 2020 yılı AGİ zam oranı belli oldu mu?

Asgari ücret zam görüşmeleri bugün üçüncü toplantı ile devam ederken, vatandaşlar bir diğer konusu olan ile ilgili gelişmeleri de takip ediyorlar. Her yıl asgari ücret zammı ile birlikte artan AGİ Ocak ayında ne kadar olacak? Bilindiği üzere tüm çalışanlara her ay verilen ‘Asgari Geçim İndirimi’ tutarı çalışanın medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Peki, 2020 Ocak AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 17.12.2019 17:28
Son Dakika Haberi: AGİ zammı ne kadar olacak? TÜİK 2020 yılı AGİ zam oranı belli oldu mu?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili görüşmeler bugün üçüncü toplantı ile gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bilindiği üzere ilk toplantı 2 Aralık'ta, ikinci toplantı ise Türk-iş ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bugün sabah saatlerinde ise üçüncü toplantı için görüşmeler başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon asgari ücret zam miktarı için görüşmeleri gerçekleştiriyor. Bu noktada çalışan vatandaşların bir diğer merak ettiği konu ise AGİ'nin ne kadar olacağı sorusu oluyor. Peki, 2020 Ocak AGİ ne kadar olacak? TÜİK 2020 yılı AGİ zam oranı belli oldu mu? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtlarını sizler için hazırladık…

AGİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2020 ORANI BELLİ OLDU MU?

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Son Dakika Haberi: AGİ zammı ne kadar olacak? TÜİK 2020 yılı AGİ zam oranı belli oldu mu?
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