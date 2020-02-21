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kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 TOKİ konutları kura başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

konutları kura çekimi ve başvuru sonuçları için merakla beklenilen takvim duyuruldu! Bilindiği gibi, Aralık ayında başlayan başvurular, geçtiğimiz ayın ortasında sona ermişti. İstanbul, Ankara, Trabzon, Bursa, Gaziantep, İzmir ve yurt genelinde birçok ilde ucuz ev sahibi olmak isteyen 1 milyon 211 bin 514 vatandaş, e Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayarak ve kazananların duyurulacağı isim listesini beklemeye koyuldu. Bu doğrultuda, projeye en çok başvurunun yapıldığı İstanbul başta olmak üzere (Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir) 2020 TOKİ kuraları çekiliş tarihi ve günü en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizden, il il ve ilçe ilçe 2020 TOKİ kura çekilişi tarihi hakkında bilgi edinebilir, isim listesi ve başvuru sonuçları sorgulama ekranını görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 09:48 ABONE OL
TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 TOKİ konutları kura başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılacak olan 100 bin yeni sosyal konut için başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlanırken projelerin kura çekimi tarihi resmen duyuruldu. Ucuz ev sahibi olmak isteyen ve belirtilen şartları taşıyan milyonlarca vatandaş, işlemlerini E Devlet giriş ekranı üzerinden gerçekleştirmişti. Vatandaşlar, o günden bu yana 2020 kuraları çekilişi ve başvuru sonuçları için araştırmalarını yapıyordu. Öyle ki, vatandaşların Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Trabzon ve yurt genelinde yapacakları evlerden yararlanma hakkı elde edip edemeyecekleri 2020 TOKİ kura çekimi başvuru sonuçları neticesinde yayınlanacak olan isim listesi ile belli olacak.

TOKİ KURALARI 2020 ÇEKİLİŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Kimlikli, depreme dayanıklı inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 221 proje için kura takvimi ve il il çekiliş tarihi açıklaklandı.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR, İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Haberimiz aracılığıyla, İstanbul (Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir) başta olmak üzere il il ve ilçe ilçe 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tarihi ve sonuçları hakkında bilgi edinebilir, sorgulama ekranı ile isim listesi ve diğer birçok konuya yönelik fikir edinebilirsiniz.

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TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 TOKİ konutları kura başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
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