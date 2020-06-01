Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tatil kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Tatil kredisi veren bankalar hangileri?

Tatil kredisi nasıl alınır? Sorusu kamu bankaları tarafınca yayınlanan destek paketleri sonrasında vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Coronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ekonomik problemler yaşayan vatandaşlara özellikle kamu bankaları olan Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan destek kredileri veriliyordu. Uygun şartlarla verilen bu kredilere ek olarak yaz aylarının da gelmesiyle yeni bir kampanya duyuruldu! Buna göre; Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tatil kredisi nasıl alınır, şartları nelerdir? Tatil kredisi başvurusu nereden yapılır? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

VAKIFBANK – HALKBANK – ZİRAAT BANKASI TATİL KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, NASIL ALINIR?

Kamu bankaları tarafından turizm sektörünü desteklemek amacıyla vatandaşların finansman ihtiyacını karşılayabilmek için Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası yeni bir kampanya duyurdu. Buna göre; tatile gitme hayali kuran binlerce kişi Tatil kredisi nedir, nasıl alınır? Sorularına yanıt arıyor.

İşte detaylar…