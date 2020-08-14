SON DAKİKA HABER: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!

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HABER: ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - listesi!

Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, ) tarafından başlatılan düşük faizli kredi paketi uygulaması sonrası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi hakkındaki araştırmaları arttı. Kamu bankalarının devreye aldığı kredi paketi sonrası düşük faiz oranlarından yararlanmak isteyenler rekor seviye kredi kullandı ve taşıt - konut satışlarında büyük artış yaşandı. Özellikle kredi çekmek isteyen vatandaşlar halen ' ne kadar?' sorusunun yanıtını internet üzerinden arıyor. Biz de kamu ve özel bankaların güncel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - ...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 15:04 Son Güncelleme: 14.8.2020 15:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!

haberi: Kredi faiz oranlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kamu bankalarının kredi faiz oranlarındaki indirimi sonrası otomobil ve ev satışlarında patlama yaşandı. Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı. Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 büyüdü.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ev ve otomobil almak isteyenler kendileri için en uygun kredi seçeneğini bulmak istiyor. Bu süreçte 'ihtiyaç - taşıt - ne kadar?' sorusunun yanıtı internet üzerinden sıkça aratılıyor. Biz de kredi kullanmak isteyenler için güncel oranları listeledik. İşte Ziraat, Akbank, , Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...


ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.05
Tüketici kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.17

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.15
Konut kredisi: 0.87

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.43
Mortgage kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.31

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.65
İhtiyaç kredisi: 1.18
Sarıpanjur konut kredisi: 0.87

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.85
İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.31
Konut kredisi: 1.09

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39
Konut kredisi: 1.21
Taşıt kredisi: 1.39

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.96
Taşıt kredisi: 0.87
Ev kredisi: 0.87

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.88
Taşıt kredisi: 1.16
Konut kredisi: 1.1

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.87
Konut kredisi: 1.04
Taşıt kredisi: 1.04

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.09
Standart konut kredisi: 1.27
Taşıt kredisi: 1.45

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SON DAKİKA HABER: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!
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