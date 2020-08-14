SON DAKİKA HABER: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!

Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kamu bankalarının kredi faiz oranlarındaki indirimi sonrası otomobil ve ev satışlarında patlama yaşandı. Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı. Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 büyüdü.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ev ve otomobil almak isteyenler kendileri için en uygun kredi seçeneğini bulmak istiyor. Bu süreçte 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtı internet üzerinden sıkça aratılıyor. Biz de kredi kullanmak isteyenler için güncel oranları listeledik. İşte Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...



ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.05

Tüketici kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.17