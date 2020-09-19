Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dev proje bugün açılıyor: 595 milyon lira tasarruf sağlanacak!

Dev proje bugün açılıyor: 595 milyon lira tasarruf sağlanacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya - Avrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul'un bu konumunu daha da güçlendirecek 'nun Kavşağı arası kesiminin cumartesi günü 'ın video konferans ile katılacağı törenle açılacağını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, "Projemizin açılışını yapacağımız kesimi ile yılda toplam 595 milyon TL tasarruf sağlayacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 11:58 Son Güncelleme: 19.9.2020 12:29 ABONE OL
Dev proje bugün açılıyor: 595 milyon lira tasarruf sağlanacak!

400 km'lik 'nun Kavşağı arasındaki kesimi bugün Cumhurbaşkanı 'ın video konferans ile katılacağı törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılacak. Açılış töreninin ardından Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit-1 Kavşağı arası saat 23.59'da araç trafiğine hizmet vermeye başlayacak.

Dev proje bugün açılıyor: 595 milyon lira tasarruf sağlanacak!

Bakan Karaismailoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Projesi ile uluslararası yol güzergâhındaki İstanbul'un trafik yükünü azaltmayı hedeflediklerini ve bugüne kadar 6 ayrı kesimin hizmete açıldığını anlattı.

Dev proje bugün açılıyor: 595 milyon lira tasarruf sağlanacak!

Cumartesi günü Kurtköy-Akyazı arasında yer alan ;43,3 kilometresi anayol, 14,1 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 57,4 kilometre uzunluğundaki Kavşağı arasındaki kesimi hizmete açacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Böylelikle 'nun trafiğe açılan kesimi 321,2 kilometreye ulaşmış olacak. Vatandaşımızın emniyetli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi bizim için en önemli kriter. Yolumuz şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi

Dev proje bugün açılıyor: 595 milyon lira tasarruf sağlanacak!

YENİ ALTERNATİF YOL OLUŞTURULMUŞ OLACAK

'nun, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden transit geçişini sağlaması bakımından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, projenin açılan kesimleri sayesinde İstanbul'un şehiriçi trafiğinde şimdiden önemli rahatlama sağlandığının altını çizdi.

Karaismailoğlu, " Kavşağı arasının trafiğe açılmasıyla, İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan mevcut TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım alternatifi oluşturulmuş olacak. İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak gelen araçlar Çayırköy mevkiinde İzmit'e ve İzmit-Kandıra Devlet Yolu'na, mevcut TEM Otoyolu'nun Kandıra ve Doğu İzmit Kavşakları arasında TEM İstanbul-Ankara Otoyolu'na bağlanabilecek." diye konuştu.

Dev proje bugün açılıyor: 595 milyon lira tasarruf sağlanacak!

PROJE İLE 595 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Bakan Karaismailoğlu, 'nun, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey Marmara Bölgesi ile Güney Marmara Bölgesi'ni, Batı Anadolu Bölgesi'ndeki ulaşım sistemine entegre edeceğini söyledi. Böylelikle, İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşımın kolaylaşacağını da belirten Karaismailoğlu, " Kavşağı kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Gebze-İzmit güzergahında kesintisiz trafik akışını sağlayarak Gebze-İzmit arasında zamandan 270 milyon TL, akaryakıttan 317 milyon TL, emisyonun daha az salınımından 8 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 595 milyon TL tasarruf edilmesini sağlayacak. Yatırım ile İstanbul'dan Kocaeli'ye doğru trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dev proje bugün açılıyor: 595 milyon lira tasarruf sağlanacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA