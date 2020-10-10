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Son dakika altın fiyatları 11 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri hafta sonu da binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Aylardır süren hareketlilik süreci bilindiği üzere Ağustos ayında zirve seviyelere ulaşan yatırım aracının gram fiyatı bugüne ise 487 TL seviyelerinde başladı. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcı gözetmeksizin altının alış ve satışına dair gelişmeler merak ediliyor. Peki, 11 Ekim Pazar Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 11.10.2020 06:23 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları 11 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri… Sarı metalin alış ve satış fiyatlarının geçtiğimiz Ağustos ayında son yılların zirvelerine ulaştığı gözlemlenirken yatırım aracının grafiğindeki hareketlilik devam ediyor. Yatırım amacıyla altının güncel gelişmelerini takip eden vatandaşlar gün içerisinde "Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" gibi sorularla detayları araştırıyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları…

11 EKİM 22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Uzman tahminlerine göre; altın fiyatları üzerindeki hareketlilik önümüzdeki günlerde de bu yönünü koruyacak. Bu kapsamda çeyrek fiyatı 790 TL bandında seyreden altının sabah saatlerinde 487 TL fiyatıyla alışının yapıldığı kaydediliyor. Önümüzdeki süreçte canlı ve güncel rakamların takibi için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

Son dakika altın fiyatları 11 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.114,94

SATIŞ: 3.175,18

TAM ALTIN FİYATI CANLI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 440,28

SATIŞ: 457,31

22 AYAR BİLEZİK FİYATI CANLI

Son dakika altın fiyatları 11 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN
ALIŞ: 3.240,10

SATIŞ: 3.258,60

ATA ALTIN FİYATI CANLI


ALIŞ: 487,43

SATIŞ: 487,66

GRAM ALTIN FİYATI CANLI

Son dakika altın fiyatları 11 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.222,00

SATIŞ: 3.270,00

CUMHURİYET ALTINI CANLI

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 272,44

SATIŞ: 316,22

Son dakika altın fiyatları 11 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 355,30

SATIŞ: 355,50

18 AYAR ALTIN FİYATI CANLI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 790,60

SATIŞ: 797,90

ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI

Son dakika altın fiyatları 11 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.581,10

SATIŞ: 1.593,90

YARIM ALTIN FİYATI CANLI

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Son dakika altın fiyatları 11 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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