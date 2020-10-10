Son dakika altın fiyatları 11 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri… Sarı metalin alış ve satış fiyatlarının geçtiğimiz Ağustos ayında son yılların zirvelerine ulaştığı gözlemlenirken yatırım aracının grafiğindeki hareketlilik devam ediyor. Yatırım amacıyla altının güncel gelişmelerini takip eden vatandaşlar gün içerisinde "Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" gibi sorularla detayları araştırıyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları…

11 EKİM 22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Uzman tahminlerine göre; altın fiyatları üzerindeki hareketlilik önümüzdeki günlerde de bu yönünü koruyacak. Bu kapsamda çeyrek fiyatı 790 TL bandında seyreden altının sabah saatlerinde 487 TL fiyatıyla alışının yapıldığı kaydediliyor. Önümüzdeki süreçte canlı ve güncel rakamların takibi için haberimizin devamını ziyaret ediniz…