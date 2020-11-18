Son dakika haberi... 500 milyar TL'lik kritik yasa yürürlükte; Cebini düşünen kaçırmasın

Ekonomide son dakika haberleri... Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirterek, fırsattan yararlanmak isteyenler için son tarih olarak 31 Aralık 2020'yi gösterdi. Yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağı ve inceleme yapılmayacağı da hatırlatıldı. İşte sokakta 'AF' olarak anılan vergi barışı düzenlemesinin son dakika detayları;
Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı.
Milyarlarca borcun faizsiz ödenmesini getiren son dakika düzenlemesine son başvuu 31 Aralık'ta.
Tarihi barıştan yararlanmak için 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.
SON DAKİKA HABERİ 500 MİLYARLIK BORCUN BARIŞI BAŞLADI
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun anaparasını ödeyenden gecikme faizi alınmayacak. Bağ-Kur prim borcu olanların sigortalılık süresi dondurulacak. Örneğin, 2008 yılından bu yana bin 200 lira anapara borcu olan borcunu peşin öderse 3 bin 580 lira faiz borcu yerine 818 lira ödeyecek. Toplam 500 milyar liralık vergi, prim ve diğer alacakları, istihdama yeni teşvikleri içeren yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.
KRİTİK BİLGİ: O TARİHTEN ÖNCEKİ CEZALARI KAPSIYOR
Yapılandırma hangi dönem borçları kapsıyor, ne zamana kadar başvurulacak?
Yapılandırma 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor.
Yapılandırma listesinde hangi borçlar yer alıyor?
Gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri...
BAĞ-KUR BORCU DA AF KAPSAMINDA MI?
Bağ-Kur borcu olanlar yararlanacak mı?
Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları da durdurulacak.
En fazla kaç taksit yapılabilecek?
Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek. Katsayı taksit sayısına göre değişecek. Taksit sayısı arttıkça ödenecek rakamlar da artacak. Belediyelerin borçları ise genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapılmak suretiyle 120 eşit taksitte tahsil edilecek.
SON DAKİKA KORONAVİRÜS CEZALARI BU KAPSAMA GİRİYOR MU?
Kovid-19 kapsamında kesilen cezalar yapılandırılacak mı?
Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Hıfzıssıhha kurulları kararları doğrultusunda maske takmayanlara, kısıtlamalara uymayanlara verilen para cezaları ve sigara yasağını ihlal nedeniyle kesilen cezalar yapılandırma kapsamında değil.
Başvurular internet üzerinden yapılabilir mi?
Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatları e-devlet üzerinden alınabilecek. Prim borcu olanlar e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden başvurabilir ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne de yapabilir.
GECİKME FAİZLERİ SİLİNECEK
Vergi borçlarında gecikme zamları, faizleri silinecek mi?
Son dakika haberi kapsamında alınan bilgiye göre Vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme, bazı cezaların tamamının ya da yüzde 50'sinin silinmesi, peşin ödemelerde yüzde 90 indirim, trafik ve diğer idari para cezaları peşin ödenirse yüzde 25 indirim var.
İlk taksit ne zaman yatırılacak?
Vergi borçlarıyla il özel idarelerine ve belediyelere olan borçların ilk taksiti Ocak 2021'de, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de Şubat 2021'de ödenecek. Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.
Peşin ödeyenin avantajı ne olacak?
Örneğin; 2008'de 1.200 TL anapara borcu olan bir kişi yapılandırma olmasaydı, ödeyeceği faiz yaklaşık 3.580 lira olacaktı. Bu miktar yapılandırma sonrasında ana para artı 818 lira olarak güncellenebilecek. Bu doğrultuda peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar 3.580 lira faiz yerine 82 lira ödeyebilecek.
Durdurulan süreler emekliliğe sayılacak mı?
Bağ-Kur'lu olup prim borcu nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanlar, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusunda bulunabilecek. Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı şubata kadar öderlerse durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.
SİGORTA BORCU OLANLAR DİKKAT
GSS prim borcu olanlara kolaylık var mı?
İşi olmayan, anne babasından dolayı bakılmakla yükümlü olmayan kişilerin GSS prim borçları için de ödeme kolaylığı sağlanıyor. Sadece anaparayı ödemeleri yeterli olacak. son dakika bilgisine göre Prim borcunun anaparasını ödeyenlerden gecikme faizi veya enflasyon farkı alınmayacak.
SGK'nın takibe aldığı sigorta primleri alacakları da kapsamda mı?
Sigorta, işsizlik sigortası, isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası primi, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri yapılanacak. 31 Ağustos'tan önce tespit edilen ve son başvuruya kadar kesinleşenler kapsamda...
İstihdam destekleri hangi tarihe kadar sürecek?
İşveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğininki de 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanları, işyerlerinde çalıştırıp, ilave istihdam sağlayana nakdi ücret desteği var.
Gecikme faizi silinecek mi?
Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak. Enflasyon farkı ise yüzde 10 uygulanacak, yüzde 90'ı silinecek.
KESİNTİSİZ ÇALIŞANLAR DA VAR
İstihdamı teşvik eden başlıklar neler?
Bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine prim desteği devam edecek. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi bulunanların istihdam edilmesine ilişkin prim desteği devam edecek. 90 günde işe giren ve 12 ay süreyle kesintisiz çalışanlar da var.
Son dakika haberleri: Düzenleme kapsamında borcunuzun kalemine göre ana paradan bile az ödeme yapabilirsiniz
Yurtdışından getirilen altın, dövizden vergi alınacak mı?
Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Varlık barışı ile yurtdışından getirilecek.