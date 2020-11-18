Son dakika haberi... 500 milyar TL'lik kritik yasa yürürlükte; Cebini düşünen kaçırmasın

İstihdam destekleri hangi tarihe kadar sürecek?

İşveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğininki de 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanları, işyerlerinde çalıştırıp, ilave istihdam sağlayana nakdi ücret desteği var.



Gecikme faizi silinecek mi?

Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak. Enflasyon farkı ise yüzde 10 uygulanacak, yüzde 90'ı silinecek.

KESİNTİSİZ ÇALIŞANLAR DA VAR



İstihdamı teşvik eden başlıklar neler?

Bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine prim desteği devam edecek. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi bulunanların istihdam edilmesine ilişkin prim desteği devam edecek. 90 günde işe giren ve 12 ay süreyle kesintisiz çalışanlar da var.

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Yurtdışından getirilen altın, dövizden vergi alınacak mı?

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Varlık barışı ile yurtdışından getirilecek.