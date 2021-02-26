Bitcoin'den son dakika haberi: Çarpıcı uyarı! Yok oldu...

Son dakika: Son yılların en çok konuşulan yatırım araçlarından olan kripto paralara ilgi 2021'de zirve yaptı. Özellikle Bitcoin'e yapılan yatırımlar ve televizyonda çıkan haberler tüketicilerin kripto paralardan daha da haberdar olmalarına olanak sağladı. Bir gün önce zirve yapıp ardından yüzde 15'lik düşüşler görülen bu yatırım aracıyla ilgili şikayetlerde de adeta patlama yaşandı. Bu gelişme sonrasında Bitcoin ve kripto paralarla ilgili çarpıcı bir son dakika uyarısı da geldi. İşte ayrıntılar
Şikayet siteleri, son günlerin en çok konuşulan konularının başında gelen kripto para borsasını ve dijital paraları inceleyerek en çok şikâyet edilen konuları bir araya getirdi.
SON DAKİKA PATLAMA YAPTI!
Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16 ile dünyada 4'üncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alan Türkiye'de konuyla ilgili şikâyet artışı da zirve yaptı. Şikayet sitelerindeki verilerine göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili 2018'de 2 bin 40, 2019'da 734, 2020'de 7 bin 425 şikâyet geldi. Bu yatırım aracıyla ilgili 2019-2020 verilerini karşılaştırmasına göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili şikâyet artış oranı yüzde 912 oldu. Kripto paralarla ilgili 2020'de en çok şikâyet edilen ay nisan olurken, 2021'in ikinci ve beşinci haftasında şikâyetler zirve yaptı.
HER HAFTA REKOR ŞİKAYET
2021 Şubat ayıyla 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında kripto parayla ilgili şikayet artış oranı yüzde 8 bin 616'ya yükseldi. Bu yatırım aracına dair geçen yıl, haftada ortalama 139 şikayet gelirken, 2021'de haftalık ortalama şikayet sayısı 1.056'lara ulaştı. 2020 Şubat ayı verileriyle 2021 Şubat verileri karşılaştırıldığındaysa sektöre olan ilginin artışı ve artan şikayet sayısının yükselişi dikkati çekiyor. 2020 Şubat ayında kripto parayla ilgili toplam 109 şikayet gelirken, 2021 Şubat ayında bu sayının 9 bin 500'lere kadar yükseldiği görülüyor.
"10 BİN DOLARLIK YATIRIM ORTADA YOK!"
Bir kullanıcı hesabında bulunan 10 bin dolarlık kripto parasının artık gözükmediğinden şikayet ederken, bir diğer kullanıcı ise alım satımlardaki olağandışılıklara dikkati çekerek, "Kripto para alım satımı yapıyorum. Kaç defa denedim ve gözlemledim. Ben kripto parayı almadan önce hızlı hızlı artıyor, ama ne tesadüftür ki her alımdan sonra bu yükselmeler duruyor ya da hızlıca düşüyor" ifadelerini kullandı.
ÇILGINLIĞA DÖNÜŞTÜ AMA...
Son yıllarda dünyayı kasıp kavuran kripto para çılgınlığı Türkiye'de de hızla yaygınlaşıyor. Ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının sayısı 1 milyonu aşarken, aylık ortalama 500-700 milyon dolarlık işlem hacmi gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Bu işlem hacmiyle Türkiye; Nijerya, Vietnam ve Filipinler'in ardından dünyada en fazla trafiğin döndüğü dördüncü ülke...
BÜYÜK PARALAR YATIRILIYOR
Kısa yoldan zengin olma hayali kuran milyonlarca yatırımcı, kripto paralara büyük yatırım yapıyor. Ancak bir otorite tarafından kontrol edilemeyen, sanal olan ve bankacılık sistemi dışındaki kripto paralar en riskli yatırım aracı olarak kabul görüyor. Ayrıca kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda da en kolay araç olarak öne çıkıyor.
TERÖRİSTLERİN İLGİ ODAĞI!
Geçtiğimiz yıl Suriye'de terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan bölgelerde "ekonomik yaptırımların üstesinden gelmenin bir yolu olarak" kripto paranın kullanılması için çalışma başlatılmıştı. YPG'liler "Suriye hükûmetinin parasına bağımlı olmak istemiyoruz. Kendimize ait kripto parayla ticaret yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
VERGİ KAYBI BÜYÜK
En eski dijital para birimi Bitcoin'in piyasa değeri, geçen günlerde 1 trilyon doları aştı. Bitcoin, 21 Şubat'ta 58 bin 319 dolarla tarihî zirvesini görmesinin ardından, 23 Şubat'ta yaklaşık yüzde 23 gerileyerek 44 bin 889 dolara kadar düştü. Fiyatı bugün 50 bin dolar seviyelerinde... Türkiye'de birçok kuruluş günde milyonlarca liralık kripto para alım satımı gerçekleştiriyor.
Sanal ortamda yapılan bu ticaret için herhangi bir vergi ödenmiyor. Her gün insanların iştahını kabartan haberler de pompalanıyor. Uzmanlar, spekülasyona açık kripto paralara vatandaşların ilgi göstermemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunurken, Hükümetlerin de istedikleri an müdahale edebileceklerini belirtiyor.
HESAP KAPATILAMIYOR!
Sanal para ticareti yapan kurumlarla ilgili şikâyet de artıyor. Birçok yatırımcı, paralarını nakde çeviremediklerini, kâr yaptıklarında satış, düşünce de alış yapmaya firmaların engel olduğunu belirtiyor. Paranın hesaba geçmemesi, müşteri temsilcilerine ulaşamama, hesap kapatma işleminin yapılamaması, sisteme girilememesi, hesabın firma tarafından sıfırlanması da gelen şikâyetler arasında...
YELLEN VE GATES'TEN UYARI
Dünya otoritelerinden sanal para uyarıları da artıyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen "Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. Tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı ve son derece verimsiz. Oldukça spekülatif bir varlık" diye konuştu. Microsoft'un kurucusu Bill Gates de, Elon Musk'ın mesajlarına atıfta bulunarak "Elon'un harcayacak çok fazla parası var ve ortalama bir yatırımcının bilmediği karmaşık finans bilgilerine sahip. Eğer onun gibi milyarder değilseniz, dikkatli olmalısınız" dedi.
ŞİKAYETLER TAVAN YAPTI
2020 Şubat ayında kripto parayla ilgili toplam 109 şikâyet gelirken, 2021 Şubat ayında bu sayı 9 bin 500'lere kadar yükseldi. Şikayetvar'ın verilerine göre; yatırımcılar en çok "kripto para borsasının yükseldiğinde sistemin kapanması"ndan şikâyetçi oldu. Bu arada Bitcoin üretimi için harcanan enerji, Türkiye'nin yıllık tüketiminin yüzde 50'sini aştı. Bitcoin üreticileri bir ülke olsa, dünyanın en fazla elektrik tüketen 30'uncu ülkesi konumuna geliyor...
YATIRIMCIYA 'TEMKİNLİ OLUN' UYARISI
Pandeminin ilk döneminden sonra teşvikler ve spekülatif ataklarla varlık fiyatlarının ciddi şekilde yükselmesi üzerine önümüzdeki süreç için önemli uyarılar geliyor. Son günlerde küresel piyasalarda; artan enflasyonist endişeler, satın alınacak yeni bir hikâyenin bulunmaması ve ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü harekete paralel sert dalgalanmalar yaşanıyor. Analistler, yurtiçi piyasalarda da benzer bir yönelimin izlendiğini, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini ifade ediyor.
Türkiye Gazetesi'ne konuşan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz "Borsalarda bir patinaj çekme hâli yavaş yavaş kendini gösterirken, primli hisse senetleri başta olmak üzere düzeltmelerin yaşanması beklenen bir gelişme. Yeni gelen yatırımcıların önemli kısmı düşen piyasa görmediler, böyle bir tecrübeleri yok. Panikleme ihtimalleri çok yüksek. Özellikle kredili ve kârlı pozisyonlar gözden geçirilmeli" dedi. Stratejist Cüneyt Paksoy da "Bankacılık ve primli sanayi şirket hisselerindeki satışların etkisiyle, borsada kritik destek eşiklerine gelindi. 1.400-1.450 bandı önemli destek bölgesi" diye konuştu.
İNSANLAR KORKUYOR
Bir kullanıcı, şikâyet mesajında para çekimi için telefona onay gelmediğini ve sorunla ilgili yazdığı maillere cevap verilmediğini belirtti. Kripto para alım satımında sorun yaşayan bir başka kullanıcı ise, "Para yatırırken maksimum 2 dakikada işlem gerçekleşirken para çekmede böyle problem olmamalı.
Hem güven sarsıyor hem insan korkuyor" ifadelerini kullandı. Diğer kullanıcılar da kripto para piyasası yükseldiğinde sistemin kapatılmasından şikâyet etti. Borsa yükseldiğinde sistemin kapatıldığını belirten bir kullanıcı, "Lütfen artık biri bunlara 'dur' desin" ifadelerini kullandı.