SON DAKİKA | Araç alacaklar dikkat! Otomobil satışlarında yeni dönem: Taksitli satış kapsamına alındı

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 oldu.Geçen yılın şubat ayında 157 bin 483 araç satılmıştı. Satışlarda Şubat 2020'ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020'nin Ocak-Şubat dönemine göre de yüzde 25'lik azalış kaydedildi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 41'İ SATILDI

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 76, bir önceki aya göre de yüzde 13 artarak 302 bin 551 oldu.

Şubatta ilana çıkan araçların yüzde 41'i satıldı.