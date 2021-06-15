Mesaiye ya da sözleşmeye uymayan işçi ile uyuşturucu kullanan işçi böylece aynı kod ile işten çıkartılarak bir haksızlık da yapılıyordu. Geçtiğimiz hafta bu konuyu Sabah.com.tr'de gündeme getirmiş ve mağduriyetleri ortaya koymuştuk.

Bu konudaki yazımız üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçerek çok önemli bir düzenlemeye gitti.

Bundan sonra ahlak ve İyiniyet kurallarına uymayan haller sebebiyle işten çıkartılacak olan işçiler yaptıkları fiil ile ilgili kodla bildirilecek. SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: