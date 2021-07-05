Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri; aracın yaşına, motor silindir hacmine ve türüne göre Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden ödenmektedir. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenen MTV'nin ikinci taksit ödemeleri başladı. Vatandaşlar, MTV ödemesi nasıl yapılır sorusuna yanıt ararken, Motorlu Taşıtlar Vergisi 2021 ne kadar, ne zaman ödeniyor soruları da gündemde konuya ilişkin yer tutuyor. E-Devlet ve GİB MTV 2. Taksit sorgulama ve ödeme ekranı haberimizde.

MTV HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamına otomobil, minibüs, otobüs, motosiklet vb. kara taşıtları olmak üzere helikopter, uçak, motorlu deniz araçları gibi taşıtlar dahildir. Bu araçlardan birine ya da birkaçına sahip olanların her biri için belirtilen miktarda MTV taksidini ödemesi zorunludur.