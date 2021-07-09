Kurbanda Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi yattı mı? Emekli ikramiyeleri için ödeme tarihleri netleşti!

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle: 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek. Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.