Evde bakım maaşı (15 Temmuz) yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2021!

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi gelen son dakika haberinin ardından ödenekten faydalanan vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde il il olmak kaydıyla vatandaşların hesabına yatırılıyor. Bu noktada Temmuz ayına ilişkin zamlı ödemelerle ile ilgili olarak "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 13 Temmuz 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi…
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla evde bakım yardımı ödeme tarihini öne çektiklerini ve yardımları hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.
Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamlarını kendi başına sürdüremeyen, ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarını, ailelerinin yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirtti.
Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Yanık, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda geliştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan, ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an yarım milyonu aşkın vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz." ifadelerini kullandı.
- "Ödeme tarihini öne çektik"
Yanık, haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini belirterek, "Bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektik. Evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık." bilgisini verdi.
Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında bu ay 893,1 milyon lira ödeme yapılacağını belirterek, ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.