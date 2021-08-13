HANGİ MODELLERDE FİYATLAR DÜŞER?

Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların baz modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Yapılan güncelleme ile birlikte bazı modellerde yüzde 16'ya varan indirimlerin yapılması imkanı gerçekleşti. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek. Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor.