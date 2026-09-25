COP31’de 10 gigatonluk emisyon hedefi! Bakan Kurum: 2035’e kadar yüzde 20 azalacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, New York'ta düzenlenen IRENA Elektrifikasyon Günü-Bakanlar Toplantısı'nda COP31 kapsamında 2035 yılına yönelik iklim ve enerji hedeflerini açıkladı. Kurum, 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefinin yanı sıra atıkların azaltılması ve binaların enerji yoğunluğunun yüzde 25 düşürülmesi hedeflerini ortaya koydu.

8 İLA 10 GİGATON EMİSYON AZALTIMI HEDEFLENİYOR

Türkevi'nde gerçekleştirilen toplantıya IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, COP28 Başkanı Sultan Ahmed Al Jaber ile çevre ve iklim alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kurum, COP28'de yenilenebilir enerjinin üç katına çıkarılması yönünde karar alındığını hatırlatarak, COP31'de bu hedefi daha ileri taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Kurum, "COP28'de yenilenebilir enerjinin 3 katına çıkarılması yönünde bir karar alındı. Bu memnuniyet verici bir karardı ama COP31'de biz bunu bir öteye daha taşıma ve bu anlamda da 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefi koyduk." ifadelerini kullandı.

Dünyanın bugün 50 ila 58 gigaton emisyon ürettiğini belirten Kurum, elektrifikasyon, atıkların azaltılması ve binaların enerji yoğunluğunun düşürülmesine yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesi halinde yaklaşık 8 ila 10 gigaton emisyon azaltımı hesapladıklarını söyledi.

Kurum, "2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefi, atıkların azaltılması hedefi, binaların enerji yoğunluğunu yine yüzde 25 azaltma hedeflerini gerçekleştirdiğimiz zaman yaklaşık 8 ila 10 gigaton bir emisyonu azalttığımızı hesap ediyoruz. Dolayısıyla aslında emisyonların yüzde 20'sine yakınını azaltmış oluyoruz. Amacımız bu" dedi.

KURUM: BU BİR TERCİH DEĞİL, MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

İklim kaynaklı aşırı hava olaylarının sayısı, sıklığı ve şiddetinin arttığını belirten Kurum, Nepal'de yaşanan sel felaketine dikkat çekti.

Kurum, Dünya Meteoroloji Örgütünün kuraklık ve sıcaklık rekorlarına ilişkin veriler açıkladığını belirterek, afetler nedeniyle insanların hayatını kaybettiğini ve şehirlerin zarar gördüğünü söyledi.

Kurum, "Dolayısıyla hep birlikte artık irade göstermek mecburiyetindeyiz. Bu bir tercih değil, bir milli güvenlik meselesi" değerlendirmesinde bulundu.

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE YÜZDE 35 HEDEFİ

Kurum, 2035 hedefinin hayata geçirilmesi için yeni elektrik şebekeleri, depolama alanları ve altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Bugün küresel elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının yüzde 21 olduğunu ifade eden Kurum, "Biz 2035'e kadar yüzde 35 hedefini yakalamak istiyoruz ve bu hedef aslında bütün ülkelere aynı yolu tarif eden tek bir yaklaşım olmayacak. Ülkelerin farklı koşullarını, önceliklerini ve kalkınma yollarını gözetirken hepimizi ortak bir istikamete de götürüyor olacak." diye konuştu.

Kurum, bu hedef doğrultusunda güçlü bir siyasi ivme yakalanması gerektiğini söyledi.

COP31 ELEKTRİFİKASYON TAAHHÜDÜ ANTALYA'DA GÜNDEMDE

COP31 Elektrifikasyon Taahhüdü'nü uluslararası toplumla paylaştıklarını belirten Kurum, ülkeleri kendi koşullarına uygun şekilde elektrifikasyonu hızlandıracak politika, yatırım ve uygulamaları güçlendirmeye davet edeceklerini ifade etti.

Kurum, "Antalya'da sürpriz bir karar olmayacak. Ne söylüyorsak, bugün ne konuşuyorsak Antalya'da da bunu söyleyeceğiz, onun başarısı için koşturacağız." dedi.

Toplantıda şebeke ve depolama yatırımları, sanayinin elektrifikasyonu, yenilenebilir enerjinin entegrasyonu, finansman ve yeni teknolojiler gibi başlıklarda somut çözüm ve uygulama örneklerinin ele alınacağını belirten Kurum, ortaya çıkacak önerilerin COP31 sürecine taşınacağını söyledi.

Kurum, "Burada ortaya çıkacak önerilerin, iyi uygulamaların ve iş birliği imkanlarının New York'ta kalmasını istemiyoruz. Antalya'da bu süreci yürütmek, Antalya'da artık uygulamayı, projeyi konuşmak istiyoruz ve Antalya'da sonuç, netice almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör