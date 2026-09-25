Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye yeni kaynak! Bakan Şimşek duyurdu: Toplam 9 milyar doları aşacak

750 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunca onaylandı. Projeyle Dünya Bankasından 750 milyon dolar finansman sağlanacak.

Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek.

TARIMSAL GIDA DEĞER ZİNCİRLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Proje kapsamında Türkiye'deki tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabetçiliğinin ve entegrasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca tarımsal gıda işletmeleri ile üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer, büyüme ve pazara erişim kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sağlanacak kaynakla Dünya Bankasından 2026 yılında tüm sektörler için temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansmanın 9 milyar doları aşacağı belirtildi.