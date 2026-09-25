Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kaynak! Bakan Şimşek duyurdu: Toplam 9 milyar doları aşacak
Giriş Tarihi: 25.09.2026 12:02 Son Güncelleme: 25.09.2026 12:07

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kaynak! Bakan Şimşek duyurdu: Toplam 9 milyar doları aşacak

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi'ni onayladı. Proje kapsamında tarım ve kırsal kalkınma alanında kullanılmak üzere 750 milyon dolar finansman sağlanacak. Söz konusu finansamn sonrası toplam kaynak ise 9 milyar doları aşacak. Bakan Şimşek'ten de konuyla ilgili açıklama geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA Ekonomi
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye yeni kaynak! Bakan Şimşek duyurdu: Toplam 9 milyar doları aşacak
  • ABONE OL

Dünya Bankası, Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi kapsamında Türkiye'ye 750 milyon dolar finansman sağlayacak. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunca onaylanan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülecek.

750 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunca onaylandı. Projeyle Dünya Bankasından 750 milyon dolar finansman sağlanacak.

Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek.

TARIMSAL GIDA DEĞER ZİNCİRLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Proje kapsamında Türkiye'deki tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabetçiliğinin ve entegrasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca tarımsal gıda işletmeleri ile üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer, büyüme ve pazara erişim kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sağlanacak kaynakla Dünya Bankasından 2026 yılında tüm sektörler için temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansmanın 9 milyar doları aşacağı belirtildi.

ŞİMŞEK: İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde Dünya Bankasıyla Türkiye'nin üretim ekosistemini güçlendirecek konularda tesis edilen işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

Şimşek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımızla, Orta Vadeli Program çerçevesinde uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman temin çalışmalarımız hız kesmiyor. Bu krediyle tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlü şekilde sürdürülecek." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#DÜNYA BANKASI #MEHMET ŞİMŞEK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kaynak! Bakan Şimşek duyurdu: Toplam 9 milyar doları aşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA