Emekli ve memurlar için zam ayı olan Temmuz ayına artık yalnızca günler kaldı. 5 aylık enflasyon rakamları ile beraber uygulanacak olan zam oranı aşağı yukarı kesinleşmeye başladı. Milyonlarca vatandaş son günlerde "2022 SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşımaya devam ediyor. Öte yandan konuyla ilgili olarak Başkan Erdoğan, Temmuz ayı için 'Enflasyon farkı' vurgusunu kullanırken, yıl başında ise daha kapsamlı alım gücünü artırıcı yeni adımlar atılacağına işaret etmişti. Peki, Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA | EMEKLİ ZAMMI İÇİN İLK HESAPLAMALAR YAPILDI!

'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet Temmuz ayı zam döneminde de aynı parolayla hareket ediyor. Bilindiği üzere ilk 5 aylık enflasyon sonucunda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64 olarak, memur zammı ise yüzde 35,14 olarak netlik kazanmıştı.